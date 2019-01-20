Братья Нэдведы: Фолк-мастера из Чехии

Братья Ян и Франтишек Нэдведы выступали с множеством других музыкантов в рамках таких групп как «Brontosaury» и «Spirituál kvintet». В числе издателей альбомов Яна и Франтишека такие гиганты индустрии, как «Sony Music» и «Universal». Музыка Яна и Франтишека Нэведов, а в первую очередь речь идет о песнях о любви, представляет собой сочетание фолка и музыки в стиле чешского «трампинга» - аналога американской кантри-музыки, переосмысленной чешскими исполнителями добавлением народных мотивов и исполненной на чешском языке.

Что приходит вам на ум при упоминании слова «фолк»? Наверняка, у большинства людей данное слово ассоциируется с фольклором – с культурой, традициями, языком, верованиями и старинными обрядами, которые мы впитываем в себя в детском возрасте из сказок и легенд, а также из музыки.

Народные мелодии – важный элемент в развитии мирового музыкального искусства. Являясь частью народного творчества, музыкальные традиции передавались из поколения в поколение, от родителей к детям и так далее. В каждой стране народная музыка имеет свои уникальные черты, связанные также и с музыкальными инструментами, которые были доступны в определенной точке земного шара. Народная музыка, являлась продуктом коллективного сознания людей, совмещала в себе функции духовного и развлекательного характера.

Фолк – это не народная музыка

Однако «фолк», как жанр современной музыки, мало соприкасается с народной музыкой в её классическом виде. Современный фолк представляет собой продукт, автором которого является конкретный человек или группа людей, но вдохновленных коллективным творчеством людей прошлого. В своём нынешнем виде фолк – это сплав народной музыки с музыкой популярной.

В западных странах фолк получил распространение в 30-х и 40-х годах прошлого столетия. Такие исполнители как Вуди Гатри и Пит Сигер занимались «собирательством» народной музыки и её исполнением под гитару, а также написанием собственных песен, вдохновленных народными мотивами. Благодаря развитию радио и появлению индустрии звукозаписи, фолк быстро находит отклик в сердцах массового слушателя, тем самым постепенно становясь музыкой популярной. Настоящий расцвет фолк-музыки пришелся на середину XX-го века, и ассоциируется с такими именами как Джоан Баэз, Джуди Коллинз, а также с «великим и ужасным» Бобом Диланом, который до знакомства с творчеством британской рок-группы “Rolling Stones” не баловался с электрическим звучанием и занимался исполнением фолковых композиций.