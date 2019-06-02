Брат Моцарта и повелитель скрипки Павел Враницкий

Для своего ровесника Моцарта чешский музыкант был не только другом, но и «братом» как вольный каменщик – они принадлежали к одной масонской ложе Zur gekronten Hoffnung im Orient von Wien («К коронованной надежде на Востоке Вены»). В моцартовской «Волшебной флейте» находили сходство с оперой «Оберон, король эльфов», которую Враницкий написал двумя годами ранее, в 1789-м. После смерти Вольфганга Амадея именно Павел Враницкий представлял интересы его вдовы Констанции при переговорах с издателем Иоганом Антоном Андре.

Павел Враницкий дирижировал оркестром при исполнении в Вене гайдновской оратории «Сотворение мира» и бетховенской Первой симфонии.

Родился будущий блестящий венский композитор и дирижер в 1756 году в маленьком моравском поселке Нова Ржише. Сегодня в здании монастыря открыт небольшой музей, посвященный Павлу и Антонину Враницким – его брат тоже стал композитором.

В школе при местном монастыре премонстратов, а потом и в Иглаве Павел Враницкий изучал игру на органе, скрипке и альте. Занимаясь теологией в университете Оломоуца, он продолжал совершенствоваться в скрипичном мастерстве. В блестящей Вене музыкант продолжал свои теологические штудии, одновременно работая хормейстером.

Талантливого скрипача заметил граф Иоганн Баптист Эстерхази, назначивший его дирижером своего оркестра, – держать собственных музыкантов было непременным атрибутом жизни австрийской аристократии тех лет. Позже Павел Враницкий стал дирижером Бургтеатра – придворного театра в Хофбурге. С 1792 года и вплоть до своей кончины Павел Враницкий занимал должность первого дирижера имперского придворного театра – это место унаследовал его брат Антонин, тоже снискавший известность как талантливый композитор. Скончался Павел Враницкий в 1808 году на 52 году жизни.

Павел Враницкий создал 51 симфонию, струнные квартеты, оперы, оперетты, балеты, кантаты, духовную музыку. Свои вариации на тему русского танца Бетховен написал на тему из его балета «Лесная дева». Некогда знаменитую оперу Враницкого «Оберон, король эльфов» заслонило появление в 1826 году одноименного произведения Карла фон Вебера. Другие произведения Павла Враницкого, пользовавшиеся популярностью при жизни композитора, также на долгие годы были незаслуженно забыты.