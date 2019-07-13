Bohemia Jazz Fest: Джаз как высшая форма демократии

Фестиваль Bohemia Jazz Fest по традиции начинается в столице, а потом отправляется в турне по другим городам Чехии. Он продлится неделю, с 8 по 15 июля. Открытие состоялось в Праге, а заключительный концерт пройдет на главной площади Брно в понедельник, 15 июля. Подробнее о фестивале в интервью Радио Прага рассказал его основатель Руди Линка:

— Bohemia Jazz Fest – это open-air фестиваль: все наши концерты проходят под открытым небом. Мы стараемся проводить их в красивых исторических местах всех участвующих городов, обычно на центральных площадях. Мы играем, конечно, в первую очередь джаз, но многих может удивить, какое музыкальное разнообразие представлено на фестивале. Наша музыка творческая, креативная и созидательная. Она для всех, к тому же вход на наши концерты свободный.

Определение «для всех» звучит, конечно, прекрасно и очень оптимистично. И все же кто, по оценкам организаторов, посещает концерты Bohemia Jazz Fest: люди старшего поколения (ведь джаз может похвастаться довольно долгой историей) или все-таки молодежь?

— На нашем фестивале часто выступают настоящие легенды джаза: Джон Скофилд, Маккой Тайнер, Дейв Холланд и многие другие. Фестиваль действительно открыт для всех, кто открыт для фестиваля, для музыки. И когда я говорю «для всех», я имею в виду действительно всех: часто я вижу на фестивале родителей с детьми лет трех – возможно, это их первый концерт, они всматриваются, вслушиваются, и им интересно. Часто можно увидеть пожилых людей, в том числе тех, кто уже очень давно на пенсии. И все они с удовольствием слушают музыку. Поэтому я искренне рад и горжусь тем, что наш фестиваль – действительно для всех.

Джаз возник в Соединенных Штатах в начале ХХ века. Основой для него послужили африканские ритмы, однако очевидно также влияние европейской классической музыки и народных мелодий разных стран. Первые джазовые концерты проходили в 1910-х годах на юге США, и уже в 1920-х он стал популярен по всей стране и начал распространяться и в Старом Свете. Пик популярности джаза приходится на 1930-е годы. А какова судьба джаза в наше время? Как он чувствует себя рядом с более молодыми стилями, такими как рок или поп?

— Что касается поп-музыки, то, как ясно из названия, это не какое-то конкретное направление, а музыка, которая в данный момент популярна. Джаз и свинг были поп-музыкой своего времени, когда их играли по всему миру. Что позволяет джазу не сойти со сцены, что делает его особенным и удивительным – это способность развиваться. Джаз не только меняется под влиянием других жанров, но и сами меняет многие жанры. Поэтому очень сложно установить какие-либо границы и четко сформулировать, что является, а что не является джазом. И мне кажется, это в нем и замечательно!

Bohemia Jazz Fest – один из крупнейших джазовых фестивалей Европы. Он впервые состоялся в 2005 году, его основателем был именно Руди Линка, который хотел познакомить чешских слушателей не только с классикой жанра, но и с его современными интерпретациями. В этом году фестиваль пройдет в шести городах, где выступят и мировые звезды джаз-сцены, и начинающие исполнители, в том числе чешские джазмены. Чем нынешний фестиваль будет отличаться от предыдущих?

— В этом году мы празднуем тридцатилетие «бархатной» революции, тридцатилетие нашей свободы. И я считаю, что прославлять свободу через джаз – это лучшее, что можно сделать. Ведь джаз, как мне кажется, самая свободная из всех творческих форм. Человек, играющий джаз, может делать, что хочет. Эта возможность делать, что хочешь, ограничена лишь тем, что нужно знать правила и традиции, которые есть в музыке. Причем знать их недостаточно, надо их еще и уважать. А еще джазмен должен уважать своих партнеров: когда играют они, он их поддерживает, а когда играет он – они поддерживают его. И это самая высокая форма демократии. Мне кажется, что это именно то, что нужно любому обществу. Всегда. И нашему обществу необходимо сосредоточиться на этом чуть больше, подумать и копнуть чуть глубже.

С 2008 года Bohemia Jazz Fest присуждает международную премию за вклад в искусство и популяризацию джазовой музыки. Среди лауреатов, получивших награду, есть такие легенды и звезды джаз-сцены, как американские гитаристы и композиторы Джон Скофилд и Ральф Таунер. О том, кто был удостоен премии в этом году, рассказал Руди Линка:

— На Староместской площади мы вручили премию известному калифорнийскому дуэту Tuck&Patti – это творческий тандем супругов Така Андресса и Патти Каскарт. Патти Каскарт прекрасно поет, а Так Андресс неповторимо играет на гитаре. Они создают необыкновенную музыку, их концерт на Староместской площади был чудесным. Кроме столицы, они выступят еще в Пльзени и Либерце.