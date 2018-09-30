Бесконечный танец деревьев

Please The Trees, несмотря на свое английское название, – чешская группа. Вацлав Гавелка основал ее более 12 лет назад в Таборе. История города, как многие из вас помнят, тесно связана с именем Яна Жижки, самого выдающегося полководца в истории страны. Недавно группа представила на ветеране-теплоходе Altenburg 1964 в Праге-Голешовице новый альбом, пятый в своем послужном списке – Infinite Dance («Бесконечный танец»), записанный в студии Starcastic Records. К слову, теплоход спасла от участи попасть на свалку группа энтузиастов. Сейчас ее стараниями он превращен в культурную площадку и место творческих встреч.
Здесь же принимают концертную программу «Прага бушующая» и, как надеются эти самые энтузиасты, также могли бы проходить спектакли и другие мероприятия, а зимой палуба отслужившего судна может преобразиться в каток.
Возвращаясь к группе Please The Trees в составе трех человек – в 2013 году она выиграла престижную премию Чешской музыкальной академии «Ангел» в категории альтернативной музыки за альбом A Forest Affair. CD был записан в США. Гости последнего альбома – Джон Грант, Мартин Тврды, Тор Харрис. В ноябре Please The Trees представит свой свежеиспеченный альбом в рамках двухнедельного турне в Европе – в качестве гостя американской гранж-группы Mudhoney.