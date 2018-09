Бесконечный танец деревьев

Здесь же принимают концертную программу «Прага бушующая» и, как надеются эти самые энтузиасты, также могли бы проходить спектакли и другие мероприятия, а зимой палуба отслужившего судна может преобразиться в каток.

Возвращаясь к группе Please The Trees в составе трех человек – в 2013 году она выиграла престижную премию Чешской музыкальной академии «Ангел» в категории альтернативной музыки за альбом A Forest Affair. CD был записан в США. Гости последнего альбома – Джон Грант, Мартин Тврды, Тор Харрис. В ноябре Please The Trees представит свой свежеиспеченный альбом в рамках двухнедельного турне в Европе – в качестве гостя американской гранж-группы Mudhoney.