Бедржих Сметана: «Проданная невеста»

Сложно сказать, был ли сам Бедржих Сметана доволен получившейся оперой. С уверенностью можно лишь утверждать, что после ее премьеры композитор постарался отойти от серьезных тем. Как он позже признался, сомнения критиков в том, что ему удастся написать произведение в более легком, но все же национальном стиле, заставили его приступить к созданию нового произведения — комического, но в то же время патриотического. Согласно замыслу, сольные арии должны исполнять народные певцы в национальных костюмах, а хор будет символизировать весь чешский народ.

Бедржих Сметана очень серьезно отнесся к созданию национальной комической оперы. Либретто для «Проданной невесты» было также написано Карелом Сабиной. Однако если в «Браниборах…» поэт сумел создать героический эпос, полный пафоса и национальной гордости, то текст комической оперы давался ему с трудом. Бедржих Сметана почти полностью переделал либретто. Однако, если посмотреть объективно, даже после всех изменений текст сложно назвать выдающимся.

Попробуйте забыть прекрасную музыку оперы «Проданная невеста» и почитайте либретто. Тогда вы поймете, что Бедржих Сметана был настоящим музыкальным гением: ему удалось сделать эти несовершенные строки свежими, легкими и живыми.

Во время написания оперы Бедржих Сметана столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, чешский в то время был еще очень молодым, ищущим свой литературный стиль языком. Он был крайне далек от того художественного уровня, который нам знаком сегодня. Второй проблемой стал сам Карел Сабина: либреттисты того времени отнюдь не были первоклассными писателями. Впрочем, это касалось не только Карела Сабины, но и других писателей-патриотов, например, Элишки Красногорской.

В защиту Карела Сабины следует сказать, что он писал текст не для оперы, а для оперетты — такова была первоначальная задумка Бедржиха Сметаны. Говорят, что когда впоследствии Карел Сабина впервые услышал «Проданную невесту», он признался: «Если бы я знал, что Бедржих Сметана создаст из моего либретто, то при написании приложил бы гораздо больше усилий».

Бедржих Сметана сумел придать музыкальность этому далекому от совершенства нагромождению слов. И сделал он это так, что результат звучит естественно, легко и непринужденно. Поэтому неудивительно, что его музыка быстро приобрела популярность: ее пели везде, она стала практически народной.

И по сей день можно встретить любителей оперы, которые знают наизусть целые фрагменты «Проданной невесты». Однако в те времена каждый, кто чувствовал себя чехом и патриотом, знал ее либретто. Режиссер Милош Форман любил вспоминать, что в детстве он впервые был в кинотеатре именно на фильме «Проданная невеста». Причем эта киноверсия самой известной чешской оперы была немой! Форман вспоминает, как зрители начали петь и пели на протяжении всего фильма от первых тактов и до самого конца, когда побежали титры.

Однако критики того времени не оставили на Бедржихе Сметане живого места. Они обвиняли его в том, что он не владеет чешским, что многие словесные акценты не соответствуют музыкальным тактам, что фразы сдвинуты. Однако это нередко бывает в народных песнях. Сегодняшние слушатели воспринимают арии естественно, наслаждаясь музыкальной утонченностью блестящего композитора.

Со временем стало понятно, почему вступительная ария, которую исполняет хор, столь популярна и по сей день. Бедржих Сметана тонко прочувствовал народные песенные традиции, когда текст попадает под власть мелодии. И первым слушателям эта музыка полюбилась сразу именно потому, что напомнила родные народные напевы. Позже многие любители оперы поняли, что эту арию можно исполнять не только хором, но и сольно. Что может сделать песню искусством? Возможно, успех хора из «Проданной невесты» заключается в том, что он звучит в самом начале этой знаменитой оперы. Или потому, что эта музыкальная тема повторяется дважды: сразу после увертюры начинается первый акт, и там снова слышится эта знаменитая мелодия, но в минорной тональности.

А потом на сцене появляются главные герои Еник и Маженка. Сейчас мы услышим их дуэт в исполнении Габриэлы Бенячковой и Петра Дворского.

И в заключение еще несколько слов об авторе. Бедржих Сметана — это в первую очередь чешский композитор, один из основателей чешской национальной музыки. Однако в мире он известен не столько своим монументальным циклом симфонических поэм «Моя родина», сколько «Проданной невестой». Благодаря Эмме Дестиновой премьера состоялась также в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. С тех пор «Проданная невеста» регулярно ставится на сценах театров по всему миру.

Бедржих Сметана в 1882 году участвовал в юбилейном сотом показе «Проданной невесты», после окончания спектакля его ждали овации в Национальном театре. «Проданная невеста» затмила все остальные произведения Бедржиха Сметаны и до сих пор остается наиболее часто исполняемой чешской оперой. Кроме того, она входит в тройку самых успешных комических опер, уступив первое место «Свадьбе Фигаро» Моцарта, а второе — «Севильскому цирюльнику» Россини.

Цикл «Хиты классической музыки» создавался на основе проекта Лукаша Гурника и Богуслава Витека «Хиты тысячелетия», выходившего в эфир на волнах станции «Чешское Радио – Влтава».