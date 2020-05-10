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Бедржих Сметана: «Моя Родина»

Антон Каймаков
10-05-2020
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В сегодняшней программе мы будем слушать симфонические поэмы Бедржиха Сметаны из цикла «Моя Родина» – «Влатва» и «Вышеград». Эти произведения, ставшие национальным достоянием, прекрасно знают буквально все жители Чехии.

Бедржих Сметана, фото: Jan Mulač, открытый источникБедржих Сметана, фото: Jan Mulač, открытый источник Первые две поэмы, которые входят в знаковый цикл – «Вышеград» и «Влтава», композитор написал осенью 1874 года. Идея увековечить самую длинную чешскую реку, вдохновлявшую многих чешских писателей и живописцев, появилась у родоначальника чешской национальной музыки еще в 1867 году, сообщают некоторые биографы Бедржиха Сметаны. Творческим планам композитора было суждено материализоваться лишь после завершения работы над операми «Либуше» и «Две вдовы». После того, как чешский классик, так же как и Бетховен, полностью оглох.

Существует целый ряд чешских трактовок этого выдающегося сочинения – Талиха, Анчерла, Нойманна, Сметачека.

Фото: eSbírky, České muzeum hudby/Musée nationalФото: eSbírky, České muzeum hudby/Musée national
Антон Каймаков
10-05-2020
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