Бедржих Сметана: «Моя Родина»

Первые две поэмы, которые входят в знаковый цикл – «Вышеград» и «Влтава», композитор написал осенью 1874 года. Идея увековечить самую длинную чешскую реку, вдохновлявшую многих чешских писателей и живописцев, появилась у родоначальника чешской национальной музыки еще в 1867 году, сообщают некоторые биографы Бедржиха Сметаны. Творческим планам композитора было суждено материализоваться лишь после завершения работы над операми «Либуше» и «Две вдовы». После того, как чешский классик, так же как и Бетховен, полностью оглох.

Существует целый ряд чешских трактовок этого выдающегося сочинения – Талиха, Анчерла, Нойманна, Сметачека.