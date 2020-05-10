Бедржих Сметана: «Моя Родина»

В сегодняшней программе мы будем слушать симфонические поэмы Бедржиха Сметаны из цикла «Моя Родина» – «Влатва» и «Вышеград». Эти произведения, ставшие национальным достоянием, прекрасно знают буквально все жители Чехии.
Первые две поэмы, которые входят в знаковый цикл – «Вышеград» и «Влтава», композитор написал осенью 1874 года. Идея увековечить самую длинную чешскую реку, вдохновлявшую многих чешских писателей и живописцев, появилась у родоначальника чешской национальной музыки еще в 1867 году, сообщают некоторые биографы Бедржиха Сметаны. Творческим планам композитора было суждено материализоваться лишь после завершения работы над операми «Либуше» и «Две вдовы». После того, как чешский классик, так же как и Бетховен, полностью оглох.
Существует целый ряд чешских трактовок этого выдающегося сочинения – Талиха, Анчерла, Нойманна, Сметачека.
Право на память. Бойцы РОА в Пражском восстании 1945 года
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
В Праге установлена памятная доска «власовцам»
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны