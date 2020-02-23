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Антонин Дворжак: «Юмореска №7»

Русская служба
23-02-2020
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Известный карикатурист нарисовал чешского «маленького человека», который обращается к Антонину Дворжаку: «Многоуважаемый маэстро, раз уж вы назвали свое произведение «Юмореска», я бы ожидал большего веселья!»

Антонин Дворжак, Фото: Atelier Jan LanghansАнтонин Дворжак, Фото: Atelier Jan Langhans Автор этой шутки, как всегда в своих карикатурах, попал в яблочко. В музыке мы можем встретить легкую улыбку, тонкий интеллектуальный юмор, но безудержное веселье музыка отображать не умеет. А если бы и умела, Антонин Дворжак не мог бы себе этого позволить, потому что он писал свой цикл из восьми юморесок, когда занимал престижную, уважаемую должность директора Первой национальной консерватории в Нью-Йорке.

В мае 1894 года Антонин Дворжак отправился на несколько недель в Чехию. Он с нетерпением ждал отпуска и поездки домой на океанском лайнере. Билеты композитор купил заранее, потому что планировал в спокойной обстановке на борту корабля заняться сочинением и переложить на бумагу ту музыку, что уже давно звучала у него в голове. Еще будучи в Нью-Йорке, он набросал «черновик» будущих «Юморесок». Сначала это произведение носило название «Новые шотландские танцы», но в результате композитор решил назвать его «Юморески». Видимо, они казались ему более веселыми, чем кажутся сегодня нам.

Самая известная юмореска — седьмая в этом цикле. Удивительно, что она была и остается самой любимой среди слушателей. Большинство людей даже не знают другие произведения этого цикла, хотя все они очень милы. Однако музыкальная тема «Юморески №7» настолько необычна, что, услышав ее хоть раз, эту мелодию невозможно забыть, так что она просто обречена была стать хитом. Причем еще при жизни композитора.

ЮморескаЮмореска С этой юмореской связана легенда, как это часто бывает с произведениями Дворжака. Говорят, что ее своеобразный «пунктирный» ритм напоминает звук поезда, едущего по рельсам. Возможно, в этом есть доля правды. Во всяком случае, это история была крайне популярна среди тех, кто с конца XIX века слушал или исполнял это произведение. Несмотря на то, что у Дворжака в его записях нет ни одного упоминания, подтверждающего эту теорию, вполне возможно, что так и было — к тому же, поезда тогда ездили гораздо медленнее, нежели сейчас, а колеса стучали громче, так что, кто знает, может, этот звук и навеял Антонину Дворжаку мелодию «Юморески №7»

«Юмореска №7» является показательным примером того, как надо работать с контрастом. Начало и конец мелодии сильно отличаются от середины, и, тем не менее, они идеально сочетаются друг с другом. Слушатель не ощущает разрыва или надлома в мелодии, искусственного перехода, вся мелодия звучит очень органично. Многие музыкальные эксперты утверждают, что этот центральный отрывок наиболее прекрасен и что он недооценен историками музыки и слушателями, которым больше нравятся вводная и заключительная части.

Небольшое произведение, написанное в сложной трехчастной форме, поражает слушателей легкостью и изяществом. Ее особенность в остром пунктирном ритме, простом аккомпанементе, отрывистом звучании баса (staccato), мелких длительностях и тональности с множеством знаков (G flat major). Хрупкая, воздушная мелодия, словно раскручивающаяся спираль, постепенно приобретает размах и покрывает несколько регистров.

Кроме общей популярности «Юморески №7», Дворжак имел еще один козырь. Этот козырь — тональность, в которой было написано произведение: соль-бемоль мажор. А это значит, что бродячие музыканты-любители не могли играть ее по вечерам в пабах и пивных — у них просто не получалось взять правильную тональность. Для дилетантов, кабацких музыкантов, соль-бемоль мажор (Ges-dur) — мажорная тональность с тоникой соль-бемоль, имеющая шесть бемолей при ключе — это просто кара Божья, вернее, в данном случае, Дворжакова. Однако были и такие смельчаки, кто хвастался, что умеет исполнять «Юмореску №7», правда, играли они ее зачастую не в соль-бемоль мажоре, а в соль-мажоре (G-dur). К счастью (или к несчастью) у подвыпивших гостей пабов и пивных слух отнюдь не был абсолютным…

Яан Кубелик, Фото: FORTEPAN / SK, CC BY-SA 3.0Яан Кубелик, Фото: FORTEPAN / SK, CC BY-SA 3.0 Разумеется, есть и другие, более верные адаптации. Мы уже говорили об оригинальном исполнении на фортепьяно, а также о популярной версии для скрипки. Еще одна известная адаптация, которая уважает оригинал Дворжака и максимально точно с ним работает — это большая оркестровая версия, которую мы также сегодня услышим. Но самая известная и наиболее часто исполняемая адаптация — это версия для скрипки и фортепиано работы Яна Кубелика, известного чешского скрипача. Он сделал с «Юмореской №7» то же, что и с «Селянкой в сумерках» Фибиха, ставшей известной как «Поэма» — он написал версию для скрипки и фортепиано. И с тех пор у скрипачей есть замечательный концертный номер, который они часто добавляют в конце программы для исполнения на бис. Сейчас мы прослушаем эту версию в исполнении внука Антонина Дворжака, композитора и музыканта Йозефа Сука.

Кроме адаптаций «Юморески №7» мы также можем услышать эту мелодию в самых различных произведениях и в наше время. Например, в экранизации «Процесса» Франца Кафки мелодия «Юморески №7» звучит в последней сцене, подчеркивая абсурдность казни невиновного человека. Благодаря музыке вся сцена выглядит особо саркастично и жестоко. Невероятно, как невинная, игривая и прекрасная «Юмореска» Дворжака производит на зрителя столь ужасающее впечатление в этой сцене.

Фото: Filmexport Home VideoФото: Filmexport Home Video «Юмореска №7» Антонина Дворжака — одно из самых известных произведений классической музыки, которое знают люди во всем мире. За время своего существования она исполнялась во всех возможных модификациях при всех возможных случаях. Эта мелодия звучит в фильме Отакара Вавры, который — кто бы сомневался — называется «Юмореска». В картине ее с любовью и самоотдачей исполняет молодой артист Рудольф Грушинский, играющий скрипача-виртуоза.

Несмотря на то, что сам Антонин Дворжак написал только версию для фортепиано, это произведение привлекает скрипачей и по сей день. Его можно найти, например, в репертуаре Дэвида Гарретта, известного современного скрипача-виртуоза, который несколько раз выступал в Праге. А его концерты относятся к наиболее популярным видео в интернете. Сегодня мы хотели бы закончить «Юмореской №7» в исполнении одного из выдающихся чешских дирижеров Вацлава Сметачека.

Цикл «Хиты классической музыки» создавался на основе проекта Лукаша Гурника и Богуслава Витека «Хиты тысячелетия», выходившего в эфир на волнах станции «Чешское Радио – Влтава».

Русская служба
23-02-2020
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