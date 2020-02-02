Антонин Дворжак: Largo

Где истоки этой славы? В самой музыке или в социальном статусе Дворжака? Дворжак был первым директором Первой национальной консерватории в Нью-Йорке, и в то время это было чрезвычайно престижной должностью. Однако сердца слушателей Антонин Дворжак покорил именно своей музыкой. Симфония № 9 ми минор, известная как «Новый свет» или «Из Нового Света», является последним написанным им и наиболее значительным симфоническим произведением. Нью-йоркская публика, неплохо музыкально образованная, чувствовала и понимала: только что прозвучало произведение, являющееся абсолютной вершиной музыкального романтизма, одно из лучших симфонических произведений всех времен.

Антонин Дворжак подарил американцам и всему культурному обществу Нового света огромную радость. В этой симфонии его музыкальная оригинальность и новаторство особенно потрясают и вдохновляют слушателей. Музыковеды и критики, восхищаясь его талантом, пришли к заключению, что Антонин Дворжак заложил основу новой американской музыки.

Но вернемся к самой симфонии, а именно к второй ее части, Largo, которая особенно сильна мелодически. Но и не только мелодически. Здесь можно услышать отличную работу с оркестром. Мелодию открывает английский рожок, которому редко достаются сольные партии в оркестре. Дворжак отлично знал, что рожок имеет очень печальный музыкальный тон, и это прекрасно отражало его настроение, его чувства. В этой мелодии отчетливо слышится тоска по дому, которой Дворжак делится со всеми слушателями. Английский рожок в этой части симфонии «Нового Света» играет очень важную роль – он выражает чувства самого композитора.

После окончания партии английского рожка, которую мы могли услышать в этом фрагменте, начинает звучать известная контрастная средняя часть композиции. Композитору бывает сложно написать контрастную среднюю часть в медленном темпе и при этом не потерять напевность и ритм. Вместо мирного английского рожка Антонин Дворжак внезапно подключает целый оркестр, который тоже звучит крайне печально, почти скорбно. Этот отрывок является одной из наиболее известных мелодий чешской классической музыки, которую знают во всем мире. Оркестром Чешской филармонии дирижирует Иржи Белоглавек.

Отрывок из симфонии №9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака взял с собой американский астронавт Нил Армстронг во время знаменитого полета на Луну в 1969 году. Еще один интересный факт – четвертая часть симфонии стала гимном Международного бюро выставок, штаб-квартира которого находится в Париже. Отдельные пассажи симфонии «Из Нового Света» являются одними из самых известных в мире классической музыки. Она была написана во время пребывания Дворжака в Соединенных Штатах в конце XIX века, где он работал директором Первой Нью-Йоркской консерватории с 1892 по 1895 год. Основным источником вдохновения для композитора стала атмосфера активного экономического роста Америки и ее динамичный образ жизни, а также чувства, которые Дворжак испытывал во время регулярных поездок за город, приносивших ему огромное удовольствие. И, как мы уже упоминали, здесь также слышится его тоска по родине, ностальгия и желание вернуться домой, в Чехию. Работа над самой известной симфонией заняла у Дворжака не так уж много времени, всего несколько месяцев: с января по 24 мая 1893 года.

Симфонию «Из Нового Света» Дворжака отличает синкретическое сочетание этнических и фольклорных музыкальных элементов. Нет смысла пытаться интерпретировать намерение композитора как попытку эпического повествования. Бесспорно, в финальной части симфонии можно расслышать ритм телеграфного сообщения. Но все, что можно услышать и почувствовать в симфонии, все впечатления от разнообразных музыкальных сцен, невозможно упростить до некоего конкретного образа.

Говорят, что самый ощутимый голос симфонии «Из Нового Света» — это стремление к всеобщей свободе и человеческим взаимосвязям. Антонин Дворжак, как и многие другие европейцы, никогда не понимал рабства и долго сохранявшегося расизма в Новом Свете. Возможно, и эти чувства отражены в мелодиях «Нового Света»...

И наверняка они там есть. Они должны быть там. Зденек Маглер, ведущий европейский историк искусства, часто рассказывает такую историю о Дворжаке: когда какой-то американец заговорил с композитором о превосходстве белой расы, Дворжак от души ответил ему по-чешски: «Дерьмо!»

Цикл «Хиты классической музыки» создавался на основе проекта Лукаша Гурника и Богуслава Витека «Хиты тысячелетия», выходившего в эфир на волнах станции «Чешское Радио – Влтава».