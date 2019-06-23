Ангельский голос Зузаны Наваровой

Зузана родилась 18 июня 1959 года в г. Градец-Кралове. Получает лингвистическое образование на филфаке Карлова университета по специальности чешский и испанский языки. Тем не менее, ее судьбу предопределяет любовь к музыке. В 21 год она начинает выступать со сцены с группой Nerez.

Первый сольный альбом с названием Caribe Зузана Наварова выпускает двумя годами позже, а в 1994 записывает новый альбом с ансамблем Tres, позднее на прилавках появляются еще четыре диска певицы, на этот раз в сопровождении музыкантов группы Koa.

Наварова попробовала себя в ряде профессий музыкального мира – она сочиняла музыку для театральных постановок, а также для мультипликационного фильма. Выступала продюсером Веры Билой, групп Rom-Pop и Kale, первой открыла незаурядный талант певицы Радузы. С начала 90-х возглавляла благотворительный фонд «Жизнь человека искусства».

Долгое время жила на Кубе, где встретила своего будущего супруга Луиза. Кубинские ритмы и мелодии оставили отпечаток и в ее собственном творчестве.

Зузана Наварова скончалась от рака в возрасте 45 лет.