В XIII и XIV веках Европа была идеальным местом для создания композиций, подобных той, которую мы только что прослушали. В основном это была так называемая придворная лирика: песни о любви, о смерти, о храбрости, рассказывающие истории о подвигах, верности и страданиях. Конечно, подобные произведения создавались и в Чехии. Но «Ангел ты мой лучезарный» несколько отличается от остальных лирических песен того времени. Эта чешская песня выделяется среди других подобных произведений, сохранившихся до наших дней в нотных записях, которые пришли в Чехию из Западной Европы (Германии и особенно Франции, а еще раньше из Аквитании) того времени. Будучи мелодически проще, на самом деле она говорит с людьми более естественно и искренне. Однако стоит признать, что таких песен наверняка было намного больше, и становится немного грустно оттого, что до сегодняшнего дня их сохранилось так мало…

Впрочем, и эта песня дожила до нашего времени лишь по удачному стечению обстоятельств. Это произошло благодаря так называемому Вышеградскому сборнику Томаша Штитного — редкой коллекции текстов, датируемой 1396 годом, где «Ангел ты мой лучезарный» соседствует с двумя народными танцами без указания авторства.

Большое значение для максимально точного воссоздания этой песни имеет также книга Ярослава Поганки «История чешской музыки. Примеры», в которой партитура этого средневекового произведения напечатана современным способом. И с тех пор, начиная с пятидесятых годов прошлого века, «Ангел ты мой лучезарный» пережил множество модификаций, писатели и музыканты все еще соревнуются, проводя исследования и анализы, доказывающие высочайший уровень этого произведения. К этим исследователям можно также причислить композиторов, которые работали с этой мелодией, создавая переложения для современных слушателей — в первую очередь, крупного специалиста по средневековой музыке Ярослава Крчека.

Его прекрасная обработка чешских средневековых мелодий называется «Дерево одевается музыкой», что является отсылкой к песне того времени «Дерево листвой одевается». Именно в этом альбоме мы можем найти интересные вариации этого средневекового произведения: Давайте вернемся от современных обработок во времена миннезингеров, средневековых авторов светских песен. Вспомним также трубадуров, которые были еще раньше. Эти поэты, композиторы, музыканты и певцы в одном лице жили в XI веке в бывшей Аквитании, высококультурной и очень богатой юго-западной части современной Франции.

Их языком был окситанский, романский язык, близкий к французскому и каталонскому. Именно из окситанского и произошло имя этих певцов: «тробар» на языке южной Франции означает «создавать, творить», а «троабадор» — «творец». Самым прославленным трубадуром, первым, чье имя сохранилось до наших дней, был герцог Аквитании Уильям IX, прозванный Трубадуром.

Католическая церковь того времени называла его прелюбодеем, а его поведение считала аморальным, вследствие чего он был отлучен от церкви. До наших дней сохранились одиннадцать его стихотворных произведений, где он воспевал чувственную любовь и обожествлял женщин. Немногим позже, примерно в середине XII века, придворная лирика активно распространялась в Германии, где этот род искусства приобрел название миннезанг. В чешских землях поэзия трубадуров появилась чуть позже, приблизительно в XIII веке. В период правления последних представителей рода Пршемысловцев она пользовалась при дворе чешского короля большим успехом. Восторженными поклонниками придворных выступлений были короли Вацлав I и Вацлав II, а сын императора Карла IV, Вацлав IV, лично диктовал писарям эпизоды из чешской и немецкой истории, на основе которых миннезингеры должны были сочинить новые песни.

Однако, несмотря на благосклонность правителей, полюбивших произведения трубадуров и миннезингеров, в те времена религиозные песни преобладали над светскими. Это было связано не только с набожностью, но и с уровнем грамотности, или, если сказать правильнее, уровнем безграмотности населения: грамотными были в основном священнослужители, которые и писали песни. Поэтому автором самой известной чешской светской средневековой песни был, вероятно, также клирик. Возможно, он был веселым человеком, возможно — печальным, однако в момент написания произведения он был, без сомнения, влюблен.

Самая крупная придворная лирическая песнь чешского средневековья — «Вся радость оставляет меня». Вероятно, ее автор — Завиш из Запа, доверенное лицо и, возможно, даже исповедник пражского архиепископа Яна из Енштейна. Этого мнения, кстати, придерживался и Алоис Ирасек, который в молодости тоже был веселым священнослужителем.

При воспроизведении средневековой музыки для современных слушателей немалую трудность составляет выбор соответствующей манеры исполнения и аранжировки. За эту непростую задачу брались самые известные исполнители классической музыки. Среди них был Иво Жидек — чешский оперный певец (лирический тенор), один из наиболее известных солистов второй половины ХХ века. Иво Жидек обладал выразительным диапазоном голоса, что давало возможность раскрыть глубину этой сложной исторической песни.

В заключение мы еще раз прослушаем песню «Ангел ты мой лучезарный», это искреннее воплощение счастья эпохи Средневековья, именно в исполнении Иво Жидека.

Цикл «Хиты классической музыки» создавался на основе проекта Лукаша Гурника и Богуслава Витека «Хиты тысячелетия», выходившего в эфир на волнах станции «Чешское Радио – Влтава».