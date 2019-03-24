45 лет с Javory

Любовь к музыке Гана и Петр унаследовали от своего отца – оперного певца, солиста оперы им. Леоша Яначека в Брно. Несмотря на то, что профессиональная карьера обоих начала складываться иначе - Петр окончил военную академию по специальности авиационный инженер, а Гана стала медсестрой – музыка в итоге в их жизни взяла верх.

Дело было в 1966 году. Петр Улрих начинает выступать вместе с группой Vulkán («Вулкан»), а годом позже уходит в Atlantis. Следом за ним туда отправляется и Гана.

21 августа 1968 Петр Улрих выражает свой протест против оккупации страны войсками Варшавского договора песней Zachovej klid («Сохрани спокойствие»). Этот спонтанный шаг скажется на музыкальной карьере дуэта Ганы и Петра Улриховых самым фатальным образом.

Лишь в 1971 году одной только Гане удается получить золотую премию в конкурсе «Братиславская Лира», исполнив песню Spoutej mě, что в переводе на русский означает «Свяжи меня».

В 1974 году брат и сестра основывают группу Javory («Клёны»), которая легко находит свою публику благодаря весьма нетрадиционному подходу к чешской фолк-музыке, смешивая ее с мелодиями разных жанров. Как позднее Петр Улрих заявит в одном из интервью, их собственный стиль формировался под влиянием британского коллектива Cream, а также музыкального фестиваля Вудсток 1969 г.

Однако они не боятся идти своей стезей, используя в своих песнях также народные мелодии, цимбалы. Javory завоевывают славу не только дома, но и за рубежом.

В этом юбилейном для группы году Javory переиздают свой самый успешный альбом, который носит название «Никола Шугай Разбойник». Обложка СD является точной копией оригинала. На диске есть и песни из сольного альбома Ганы 1976 года, автором некоторых из них является Петр. Презентация альбома состоится в мае, в Брно и в Праге.