«Времена меняются»

К слову, «Исповедь клоуна» принадлежит перу Петра Новака, очень интересного и неординарного явления на чешской рок-сцене. Это его сингл «Надгробный камень» снискал главный приз в категории «Песня года» в анкете журнала Mladý svět –«Золотой соловей 67». Это Петр Новак взял на себя смелость в 1969 году на фестивале «Братиславская Лира» после исполнения песни объявить минуту молчания в память так рано ушедшего из жизни Яна Палаха, подвергшего себя самоссожению в знак протеста против оккупации своей родины.

Вы услышите часть концерта, участники которого посвятили его сохранению памяти о событиях 1968 года, вторжении «братских» оккупационных войск в Чехословакию. Maтей Рупперт выбрал для этого концерта на Вацлавской площади песню Ona se brání («Она противится»), Анета Лангерова – «Маму». И, конечно же, здесь прозвучала «Молитва для Марты», которой было суждено стать в знаковый для Чехословакии 1989 год перемен одним из символов «бархатной» революции. Исполнявшей его в 1968 г. Марте Кубишовой было запрещено выступать вплоть до 1989 года.