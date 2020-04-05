«Влтаве» Бедржиха Сметаны - 145 лет

Сметана отдает почтение не только самой реке, ее спокойному течению, но и бесконечному симбиозу чешской природы и национального характера. Мелодия начинает игриво струиться так же, как и теплое и холодное течение ее вод, чтобы впоследствии вылиться в прекрасный музыкальный мотив, отображающий речную стихию в ее полной мощи и красе. Через некоторое время ритм меняется, звучит свадебная полька на берегу; бурление реки не утихает ни на секунду, ни с приходом ночи, лунным сиянием, ни с хороводами русалок. На скалах возвышаются гордые крепости и замки родной земли. С первыми лучами солнца величественная стихия снова набирает силу. Слышно, как она пробивается сквозь пороги святого Иоанна, чтобы, преодолевши все препятствия, грандиозно помчаться к пражским берегам под Вышеградом – в этот момент слышен торжественный мотив из первой симфонической поэмы цикла «Моя Родина». Затем река постепенно скрывается в дали и вливается в воды Эльбы.

Композитор заявляет о своих планах создать произведения для оркестра, вдохновленные красотами родной природы, на фоне в то время частых дебат о «повествовательной силе музыки». Его новые поэмы задуманы как аллегория «важнейших моментов славы нашей и горя нашего», сообщается в июне 1873 года в журнале «Далибор». Не успевая закончить первые две поэмы, Сметана теряет слух и вынужденно покидает свое место в оркестре театра Prozatímní divadlo.

Несмотря на это, в середине ноября 1874 года композитор завершает работу над «Вышеградом», спустя три недели появляется на свет «Влтава», а в феврале 1875 года – «Шарка».

Так пишет Сметана в своих воспоминаниях о премьере «Вышеграда», состоявшейся 14 марта 1875 года: «Вышеград – моя симфоническая поэма – сегодня впервые звучала в концертном зале филармонии. Ее пришлось из-за успеха повторять. Хотя я слушал ее, так ничего и не услышал».

Первое концертное исполнение «Влтавы» состоялось через несколько недель – 4 апреля 1875 года. А«Шарку» слушатели смогли оценить только в марте 1877 года.

О юбилее «Влтавы» вспомнил и Google

О юбилее произведения, мотив которого, по мнению некоторых музыковедов, лег в основу гимна Израиля «Атиква», вспомнила также крупнейшая поисковая система Google, которая в субботу, 4 апреля, разместила на страницах шести языковых версий своего сайта короткое видео с отрывком из «Влтавы». Возможность послушать гармоничную мелодию чешской симфонической поэмы получили, например, интернет-пользователи Японии, Греции и Эстонии. Автором мультипликационного ролика является американец с чешскими корнями Нейт Свайнхарт. ««Влтава» пробуждает во мне гордость, что и я родом из Чехии», - заявил он.