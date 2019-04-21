«Весенние и пасхальные песни»

Антон Каймаков
21-04-2019
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Чехия празднует Пасху. Во многих городах и селах страны в эти дни проходят гулянья, неотъемлемой частью которых стали концерты различных музыкальных коллективов, инструментальных и хоровых. В первую очередь в эти дни на площадях и в парках с концертных подиумов звучат народные песни, колядки, а также сочинения чешских композиторов, вдохновленные темой пасхальных праздников. Вот и мы решили пригласить вас на такой же концерт.

Фото: Susanne Jutzeler, PixabayФото: Susanne Jutzeler, Pixabay

Сегодня в нашем эфире прозвучат произведения с диска «Весенние и пасхальные песни», выпущенного в 2017 году.

Сначала мы услышим четыре песни из «Канционала» Яна Амоса Коменского в исполнении камерного коллектива «Musica Bohemica» – «Пасхальная песня», «Солнце садится за горой», Новый день» и «Ах, мое бесценное сокровище».

Продолжат нашу программу две народные песни в исполнении Эвы Газарковой – «Расписное яичко» и «Распускаются вербы».

Завершит наш радиоконцерт пасторелла «Пасха» чешского композитора Ильи Гурника в исполнении детского хора «Bambini di Praga».

Антон Каймаков
21-04-2019
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