Чехия празднует Пасху. Во многих городах и селах страны в эти дни проходят гулянья, неотъемлемой частью которых стали концерты различных музыкальных коллективов, инструментальных и хоровых. В первую очередь в эти дни на площадях и в парках с концертных подиумов звучат народные песни, колядки, а также сочинения чешских композиторов, вдохновленные темой пасхальных праздников. Вот и мы решили пригласить вас на такой же концерт.
Сегодня в нашем эфире прозвучат произведения с диска «Весенние и пасхальные песни», выпущенного в 2017 году.
Сначала мы услышим четыре песни из «Канционала» Яна Амоса Коменского в исполнении камерного коллектива «Musica Bohemica» – «Пасхальная песня», «Солнце садится за горой», Новый день» и «Ах, мое бесценное сокровище».
Продолжат нашу программу две народные песни в исполнении Эвы Газарковой – «Расписное яичко» и «Распускаются вербы».
Завершит наш радиоконцерт пасторелла «Пасха» чешского композитора Ильи Гурника в исполнении детского хора «Bambini di Praga».
Под ручку с роботом и дроном на плече
Могилы чехословацких легионеров в заложниках у российских интерпретаторов истории
Конституционный суд Чехии: Решение о выдаче «русского хакера» Никулина в США незаконно
Цыгане во Второй мировой. Не только жертвы, но и солдаты
От бублика до русалки – калейдоскоп пражских домовых знаков