Сегодня в нашем эфире прозвучат произведения с диска «Весенние и пасхальные песни», выпущенного в 2017 году.

Сначала мы услышим четыре песни из «Канционала» Яна Амоса Коменского в исполнении камерного коллектива «Musica Bohemica» – «Пасхальная песня», «Солнце садится за горой», Новый день» и «Ах, мое бесценное сокровище».

Продолжат нашу программу две народные песни в исполнении Эвы Газарковой – «Расписное яичко» и «Распускаются вербы».

Завершит наш радиоконцерт пасторелла «Пасха» чешского композитора Ильи Гурника в исполнении детского хора «Bambini di Praga».