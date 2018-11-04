«Симфониетта» Леоша Яначека – лучшая композиция чешского столетия

Выбирая лучшую музыкальную композицию, созданную за последние сто лет, с 1918 по 2018 год, слушатели «Чешского Радио» отдали предпочтение «Симфониетте». Леош Яначек победил и в оперном жанре: его «Лисичка-плутовка» была названа оперой века. На втором месте оказалась еще одна опера Яначека – «Средство Макропулоса» по знаменитому произведению Карела Чапека. В голосовании, которое проходило в конце сентября – начале октября 2018 года – «Года восьмерок», приняло участие 3500 радиослушателей.

В контекст современной постмодернистской культуры «Симфониетта» вошла и благодаря упоминанию в романе Харуки Мураками «1Q84» («Тысяча невестьсот восемьдесят четыре»), где эту музыку слушает его героиня Аомамэ.

«Эту маленькую симфонию Яначек написал в 1926 году. А вступление на фанфарах сочинял как гимн для какого-то спортивного фестиваля. Аомамэ представила Чехословакию 1926 года. Первая мировая война завершилась, многовековая тирания Габсбургов наконец-то низвержена. Люди потягивают в тавернах пльзеньское пиво, собирают крутые реальные пулеметы и наслаждаются миром, ненадолго воцарившимся в Центральной Европе. Два года назад трагически умер Кафка. Уже совсем скоро сюда заявится Гитлер – и пожрет эту маленькую красавицу страну с потрохами. Но предвидеть надвигающийся кошмар, само собой, никому пока не дано. Может, главная мудрость, которой люди учатся у Истории, и заключается в горьком вопросе: «Кто же тогда мог знать, что все так обернется?» Слушая музыку, Аомамэ вообразила ветер, гуляющий по Богемскому плато, и вернулась к мировой Истории. Она снова закрыла глаза и погрузилась в музыку. Что за человек был Яначек, она не знала. Но конечно, о том, что его музыку будут слушать в «тойоте-краун ройял салон» посреди жуткой пробки на Токийском хайвэе 1984 года, он и представить себе не мог» (пер. Дмитрия Коваленина).

«Симфониетта» стала одним из последних произведений Леоша Яначека – это яркое экспрессивное произведение он написал ее за два года до смерти, когда композитору было уже за семьдесят. Импульсом к созданию «Симфониетты» стал Всесокольский слет, проходивший в Праге в 1926 году. К композитору обратились с просьбой прислать «какие-нибудь ноты» для сокольских празднеств. Музыка разрослась в целое симфоническое произведение – колоритное, контрастное, где лирическая мелодия сменяется четким ритмом. Премьера произведения состоялась в Праге, во время слета.

«Симфониетту» Леоша Яначека исполняет Симфонический оркестр «Чешского Радио» под управлением Радека Баборака. Запись сделана во время праздничного концерта, посвященного 100-летию Чехословакии, состоявшемся 28 октября 2018 г. в пражском зале «Рудольфинум».