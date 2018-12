«Monkey Business» – пражский «синти-фанк»

Первый альбом коллектива «Why Be In When You Could Be Out» позволил ему громко заявить о себе не только на чешской сцене, но и на международной музыкальной арене, ведь его изданием занимался всемирно известный лейбл «Columbia Records», который является старейшей звукозаписывающей компанией в музыкальной индустрии.

Не лучшее время для джентльменов

Музыку «Monkey Business» нельзя назвать фанком в его классическом понимании, ведь на дворе уже не XX век, а потому музыканты стремились придать своему звучанию уникальности и свежести, чтобы привлечь молодую аудиторию, но, не уронив его достоинства в глазах ценителей жанра. Так, музыка «Monkey Business» представляет собой яркое слияние фанка, попа и электро-клэша. Это так называемый «синти-фанк», едкий и наглый танцевальный звук которого, приобрел широкое распространение в начале 2000-х. Группа «Monkey Business» сыграла далеко не последнюю роль в его популяризации.

Коллектив отличается заметной продуктивностью: за почти 20 лет своего существования «Monkey Business» выпустил 9 полноформатных альбомов, а также несколько мини-альбомов и синглов. Среди музыкантов, вступавших вместе с «Monkey Business», были замечены такие мэтры жанра, как тромбонист Б.Б. Кинга и Тины Тёрнер Фред Уэстли, гитарист Мадонны и Майкла Джексона Дэвид Уилльямс, а также еще несколько десятков знаменитых на весь мир музыкантов. Последним альбомом коллектива стала пластинка, получившая название «Bad Time for Gentlemen», появившаяся в продаже в 2018 году.

Не секрет, что объемный пласт нынешней западной популярной музыки берет своё начало из афроамериканской музыкальной традиции прошлого столетия. Внимательный слушатель, проведя небольшое исследование, заметит, что практически любой популярный музыкальный жанр, появившийся в XX веке, от регтайма до джаза, от рока до рэпа, имеет свои корни в музыке темнокожих американцев. А началось всё с блюза – жанра, название которого можно перевести на русский язык не иначе как «хандра». Это не удивительно, так как родоначальниками блюза являются чернокожие рабы, которые во время работы на плантациях пели песни, чтобы хоть как-то отвлечься от невыносимо тяжелого труда.

Популяризация блюза стала возможна благодаря невероятной вариативности в исполнении. Так, выросший из блюза джаз, на долгое время стал синонимом понятия «популярная музыка», при том, что критики считали джаз контркультурой, всячески противопоставляя его американской коммерческой музыкальной индустрии. Популярность жанра, однако, росла благодаря его невероятному разнообразию. Каждый слушатель мог найти в джазе что-то себе по душе: музыка могла быть печальной и «вязкой» или взрывной и ритмичной, подталкивающей к танцу.

Уже в середине XX века музыка чернокожих исполнителей проходит стадию активной коммерциализации. Объединенная под терминами «ритм энд блюз» и «соул», она попадает в различные чарты и становится общенародным достоянием. Однако коммерциализация ритм энд блюза нравится далеко не всем исполнителям, некоторые из которых жаждут сохранить ощущение андерграунда в своей музыке. Таким образом, на свет появляется жанр, призванный противопоставить себя растущему спросу на популярную танцевальную музыку – фанк. Это своего рода танцевальный панк-рок в мире ритм энд блюза: утяжеленное звучание, синкопированные ударные, жесткая и отрывистая ритмичная игра на бас-гитаре, так называемый «слэп», пульсирующий ритм и кричащий вокал. Фанк стал напоминанием о том, что популярная ныне соул-музыка когда-то и сама носила контркультурный характер и являлась музыкой протеста.