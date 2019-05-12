«Lake Malawi» – чешский инди-поп для «Eurovize» 2019

Инди-поп группа «Lake Malawi», кроме вокалиста Альберта Черного состоящая также из бас-гитариста Иеронима Шубрта, гитариста Павла Палата и ударника Антонина Грабала, появилась на свет в сентябре 2013 года после распада успешной группы «Charlie Straight». Уже в 2014 году группа стала участником известных чешских фестивалей «Colours of Ostrava» и «Rock for People», а в 2015 году группа уже выступала на фестивале в Великобритании, а потом отправилась в турне по Чехии. В 2017 году вышел дебютный диск новой группы Альберта Черного, а также новые видеоклипы.

До недавнего времени Альберт Черны являлся единственным автором стихов и музыки всех исполнявшихся инди-поп группой «Lake Malawi» песен. «Friend of a Friend» стала первым исключением. Соавторами Альберта Черного, который является обладателем четырех призов национального чешского музыкального конкурса «Ангел», двух призов конкурса «Чешский соловей» и приза MTV, в этот раз стали Ян Стейнсдюрфер из чешской группы «Чинаски» и польский продюсер Миколай Трыбулец. По словам Альберта Черного, песня в результате получила более современное звучание при сохранении ретро-нотки.

Сегодня в эфире «Радио Прага» мы представляем вам песни группы «Lake Malawi», которая будет защищать честь Чехии на конкурсе «Eurovize».