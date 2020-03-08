«Кто же вы, божьи воины?»… Военный гимн гуситов отличается устрашающим ритмом, который отнюдь не монотонен. Он состоит из серии более сильных и более слабых ударов, сопровождаемых гневным пением тысячи воинов и звуками барабанов. Гуситы были полны святой решимости сражаться не на жизнь, а на смерть, отстаивая свою истину и веру. И все это наводило ужас на их врагов с крестами на плащах.

Существует множество легенд, прославляющих знаменитую победу гуситов в битве у Домажлице. Кто написал такую яростную, энергичную и убедительную песнь, заставившую врагов бежать? Одно ясно точно — автором не был полководец Ян Жижка из Троцнова, как считали некоторые патриоты в XIX веке.

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Согласно историческим источникам, в первую очередь сборнику церковных песнопений города Йистебнице, автором хорала «Кто же вы, божьи воины?» мог быть священник из города Табор Ян Чапек. Он прославился как знаменитый военный оратор, сопровождавший гуситские легионы и подбадривающий солдат перед битвами. Ян Чапек посвятил себя не только написанию песен, трактатов и хоралов, он также был известным переводчиком. Ему приписывают авторство гуситского гимна, потому что песня похожа по стилю на другие его сочинения, где его авторство неоспоримо. Песня также имеет несколько версий, но это самая старая из них.

Нельзя забывать, что эта версия относится к началу гуситских войн, то есть она была написана около 1420 года. В этот же период был создан сборник церковных песнопений города Йистебнице. Однако текст гимна был найден гораздо позже — лишь в 1872 году в церкви города Йистебнице. До этого была обнаружена вторая версия «Кто же вы, божьи воины?», сохранившаяся в городе Млада Болеслав, а также третий вариант, самый известный, написанный на рубеже XV и XVI веков. Композитор Бедржих Сметана при создании цикла симфонических поэм «Моя родина» использовал именно эту, самую новую версию, потому что не мог знать оригинала. Кажется, Бедржиха Сметану, больше всего впечатлил ритм хорала, это энергичное и захватывающее «Тaтaтáтáтaтaтáтá». Этот ритм появляется и в других версиях знаменитого произведения. Бедржих Сметана начал эту традицию.

Мы прослушали часть симфонической поэмы Бедржиха Сметаны «Табор» из цикла «Моя родина». А вот как он с изяществом и юмором использовал гуситский гимн в конце своей величественной оперы «Либуше».

Хорал «Кто же вы, божьи воины?» прославился в первую очередь благодаря Бедржиху Сметане. В то время, когда композитор создавал свои произведения «Моя родина» и «Либуше», гимн гуситов был уже практически забыт. Публика вспомнила о хорале благодаря печатным органам чешских национальных просветителей, а также первым попыткам воссоздать средневековую песнь.

Эта мелодия вдохновила многих композиторов на создание совершенно новых версий и адаптаций. Причем не только в классической музыке и не только в патриотических произведениях, но и в современной культуре. Можно вспомнить множество таких примеров. Конечно, авторы вовсе не собираются призывать на помощь армию гуситов, скорее, они создают некую аллегорию. Подобных произведений немало, например, кантата композитора Милослава Кабелача «Не отступайте». А музыкант Любош Фишер прекрасно переложил гуситский хорал в полифоническое произведение.

«Кто же вы, божьи воины?» — произведение для мужского хора, и этого правила, как вы слышали, придерживается также композитор Любош Фишер. Но у нас есть еще одна запись, которую мы прослушаем в конце, когда к хору постепенно присоединяются и женские голоса. Эта адаптация композитора Ярослава Крчека звучит очень аутентично, поскольку ее автор является одним из крупнейших экспертов по сборнику церковных песнопений города Йистебнице.

Необходимо также упомянуть тот факт, что инструментальная версия хорала звучит на каждом параде при выносе военных знамен армии Чешской Республики. А в период Первой Республики гимн «Кто же вы, божьи воины?» исполнялся при поднятии и спуске государственного флага.

Цикл «Хиты классической музыки» создавался на основе проекта Лукаша Гурника и Богуслава Витека «Хиты тысячелетия», выходившего в эфир на волнах станции «Чешское Радио – Влтава».