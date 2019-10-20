«Король и угольщик» – премьера потерянной оперы Дворжака

Партитура первого варианта комической оперы в трех действиях, вдохновленной сюжетом одного народного предания и частично пьесой О. Копецкого «Олджих и Божена», была обнаружена и исполнена только в 1929 году, причем с сокращениями.

В 2019 году Симфонический оркестр Чешского Радио, Пражский филармонический хор, а также солисты Роман Гоза, Йозеф Бенци, Катержина Кнежикова, Рихард Самек, Люция Хилшерова, Йозеф Моравец, Дана Бурешова, Яна Сибера, Ян Штява, Ондржей Коплик, Михал Онифер, а также дирижер Томаш Браунер впервые исполнили оперу Антонина Дворжака «Король и угольщик» полностью, без каких-либо купюр.

Инициатором проекта выступил музыковед, специалист по творчеству Антонина Дворжака Давид Беверидж. В руках музыкантов была авторская версия, написанная непосредственно рукой композитора, партитура первого и третьего действий оперы. Второе действие пришлось восстанавливать по «рабочим» нотным материалам, сохранившихся в архиве пражского Национального театра еще с конца 1920-х годов.

«Первая версия «Короля и угольщика» в значительной степени написана Дворжаком под влиянием произведений Вагнера, в первую очередь оперой «Нюрнбергские мейстерзингеры». По гармонии и мелодике опера очень сложна и игнорирует старомодную форму», – обращает внимание слушателей музыковед Давид Беверидж.

«Партитура произведения весьма сложная. Дворжак меняет тональность через каждые двадцать тактов. Написаны ансамблевые сцены, где поет весь хор или сразу девять солистов, но каждый из них поет иную мелодию и с другим текстом. Это редкость для Дворжака. Влияние Вагнера в этом случае неоспоримо», – описывает дирижер Томаш Браунер.

«Король и угольщик»

Король Матиаш, заблудившийся во время охоты, нашел кров у угольщика Матея. Дочь угольщика любит молодого парня Еника, но родители ищут ей более состоятельного жениха и не соглашаются на свадьбу. После сери перипетий, не без участия короля-хитреца, молодые в результате обретают свое счастье.