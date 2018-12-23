«Градиштян» – песни Рождества и счастливой зимы

Фольклорный ансамбль «Градиштян» (Hradišťan) собрал в своем альбоме 21 песню зимней поры и Рождества. Коллективом, созданным в далеком 1950 году в моравском городе Угерске Градиште – отсюда и название ансамбля, вот уже сорок лет руководит известный чешский скрипач и композитор Иржи Павлица. Как указывают «градиштянцы», этот альбом – это не только размышления о Рождестве и приходе света из Вифлеема, но и напоминание о надежде, без которой невозможна человеческая жизнь, о долгих зимних вечерах и волшебстве, которое сопровождает эти дни.

Первая композиция дала называние всему сборнику – «Приветствуем тебя, свет».

Приветствуем тебя, свет!

Свет во тьме светит, тьма его не объяла.

Этот свет освещает каждого человека.

Приветствуем тебя, свет!

«В Рождество все немного волхвы» – люди желают друг другу изобилия, богатого стола, избавления от печалей. Об этом поет солистка «Градиштяна» Алице Голубова в композиции «Мы желаем вам». И еще одна просьба, обращенная в будущее: «Пусть у нас родится добрый король!»

Рождество – это духовный дар, приход в мир Спасителя. «Через столько столетий, через пелену лет к нам прилетела эта ночь. Когда она окончится, изменится мир», поется в песне «Время даров».

«Слава в вышних Богу, и на земли мир»

Некогда на эту землю принесли христианство создатели первого славянского алфавита святые Кирилл и Мефодий. На месте города Угерске Градиште, откуда родом ансамбль «Градиштян», находился центр Великой Моравии – державы, в которую из Византии прибыли Солунские братья. Возможно, именно здесь был погребен св. Мефодий. «Градиштян» исполняет в современной аранжировке старославянский текст рождественского гимна Gloria в переводе IX века «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

Композиция Puer natus in Betlehem – один из древнейших рождественских гимнов, сохранившийся в чешской традиции в табулатурной нотации эпохи Ренессанса. «Младенец родился в Вифлееме! Радуйся, Иерусалим!»

Завершает альбом «Маленькая месса» – Missa brevis: Sanctus, музыку которой на литургический текст написал в 1999 году сам Иржи Павлица. Мессу исполняет ансамбль «Градиштян», хор Стояновой гимназии Велеград и гимназический хор Viva la musica.

