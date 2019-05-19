«Да будет пухом мне земля» и другие хиты Петра Гапки

Незыбываемые саундтреки

В фильмографии композитора большое место занимают киноленты, посвященные детским зрителям. Мелодии из фильмов «Краконоше и лыжники» (Krakonoše a lyžníků), «Господа мальчики» (Páni kluci), снятого v 1975 году по мотивам «Приключений Тома Сойера» Maрка Твена, «Девятое сердце» (Deváté srdce) или телевизионного сериала «Нас было пятеро» (Bylo nás pět) по мотивам одноименного юмористического романа Карела Полачека. Фильмов, составлявших краеугольный камень культурного багажа многих чешских ребят. Гапку не напрасно считали крепким профессионалом.

Возвращаясь к юмористу и публицисту Карелу Полачеку, любимыми писателями которого, помимо прочих, были Чехов и Гоголь, напомним, что свой автобиографический роман «Нас было пятеро» о детстве в маленьком городке Рыхнов-над-Кнежноу, одно из немногих своих жизнерадостных произведений, автор еврейского происхождения написал незадолго перед депортацией в концлагерь Терезин в 1943 году. В октябре 1945 года он погиб в Гливице (по некоторым источникам, местом его смерти стал Освенцим). Впервые упоминаемая книга вышла в свет после Второй мировой войны, а экранизации дождалась почти полвека спустя, в 1995 году.

В этом году отмечается 75 лет со дня рождения Петра Гапки. До этого юбилея он, к всеобщему сожалению своих поклонников, не дожил, умерев в 2014 году. Годом раньше ему поставили диагноз: «болезнь Альцгеймера».

«С чужой женщиной в чужой комнате»

Именно Гапка написал музыку к таким хитам как «Лавандовая» (Levandulová), «С чужой женщиной в чужой комнате»

"С чужой женщиной в чужой комнате/ ...Я как вагон, который отцепили.../ ...С чужой женщиной в чужой комнате/ Я как-то не в своей тарелке/ Здесь нежности недостает, и вроде нет греха /Скорей всего, всего нехватка/...Почему эта женщина в комнате / Мне кажется такой знакомой/ Как комната сама и состояние / Как рана, что не заживает?

- некоторые считали песню антирежимной, «Первая ночь в новой квартире» или «Да будет пухом мне земля», которые включали в свой репертуар и самые популярные исполнители – «пражская Пиаф» Гана Хегерова, Луцие Била, Михал Коцаб, Ярек Ногавица и другие известнейшие певцы, а также знают наизусть многие чехи.

Для Хегеровой, «королевы чехословацкого шансона», композитор написал также музыку к песням «Проповедь в Вифлеемской часовне» и «Портрет Дориана Грея».

Сегодня вы услышите самые востребованные песни этого автора.