«Чешские мадригалисты» – «Сокровища рождественской музыки»

Со дня основания вокального ансамбля и вплоть до 1964 года «Чешскими мадригалистами» руководил дирижер и композитор Богумил Шпидла. После смерти мэтра-основателя во главу коллектива встал профессор Станислав Штипл, при котором репертуар ансамбля, разросшийся до 500 номеров, обогатился большим количеством чешских музыкальных произведений.

С 1984 до 2012 года «Чешские мадригалисты» выступаоли под началом профессора Пражской консерватории, гобоиста и органиста Фратнишека Ксавера Тури, заслужившего прозвище – «последний композитор эпохи барокко в Чехии». Репертуар ансамбля по сей день продолжает обогащаться произведениями, длительное время и абсолютно незаслуженно «отдыхавшими» в музыкальных архивах. Эту традицию основал именно Франтишек Тури.

В 2012 году ритм жизни коллектива задает дирижер Вероника Гадкова. Сегодня вместе с «Чешскими мадригалистами» выступают лучшие отечественные инструменталисты. Музыкальный коллектив сотрудничает с телевидением и радио, гастролирует за пределами Чехии. На сегодняшний день дискография «Чешских мадригалистов» насчитывает девять CD-альбомов. Один из них, записанный в 1994 году, мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Он называется – «Сокровища рождественской музыки».