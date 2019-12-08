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«Чешские мадригалисты» – «Сокровища рождественской музыки»

Антон Каймаков
08-12-2019
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Первая страницы истории вокального ансамбля «Чешские мадригалисты» (Čeští madrigalisté) была написана в 1929 году. Первое название этого коллектива, однако, было скромнее. Музыканты называли себя просто – «Пражское певческое общество». В 1935 году ансамбль, кроме похвал от публики, выражавшихся аплодисментами во время выступлений, получил также первое официальное подтверждение успешности своей кропотливой творческой работы. «Чешские мадригалисты» были удостоены почетного звания – Ученые певцы пражского Карлова университета.

Фото: YouTubeФото: YouTube

Со дня основания вокального ансамбля и вплоть до 1964 года «Чешскими мадригалистами» руководил дирижер и композитор Богумил Шпидла. После смерти мэтра-основателя во главу коллектива встал профессор Станислав Штипл, при котором репертуар ансамбля, разросшийся до 500 номеров, обогатился большим количеством чешских музыкальных произведений.

С 1984 до 2012 года «Чешские мадригалисты» выступаоли под началом профессора Пражской консерватории, гобоиста и органиста Фратнишека Ксавера Тури, заслужившего прозвище – «последний композитор эпохи барокко в Чехии». Репертуар ансамбля по сей день продолжает обогащаться произведениями, длительное время и абсолютно незаслуженно «отдыхавшими» в музыкальных архивах. Эту традицию основал именно Франтишек Тури.

В 2012 году ритм жизни коллектива задает дирижер Вероника Гадкова. Сегодня вместе с «Чешскими мадригалистами» выступают лучшие отечественные инструменталисты. Музыкальный коллектив сотрудничает с телевидением и радио, гастролирует за пределами Чехии. На сегодняшний день дискография «Чешских мадригалистов» насчитывает девять CD-альбомов. Один из них, записанный в 1994 году, мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Он называется – «Сокровища рождественской музыки».

Антон Каймаков
08-12-2019
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Фото: Ilja Van de Pavert / Slavnosti staré hudby

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