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«11» – новый альбом группы «Чинаски»

Антон Каймаков
05-01-2020
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«Лестница», «Я и мой конь», «Написала мне письмо», «Папоротник» – названия песен из нового альбома чешской группы Chinaski (Чинаски). Альбом с обозначением «11», хотя это и не порядковый номер, как подчеркивают сами музыканты, создавался в атмосфере радости. Отдельные песни группа записывала в Праге, Микулове, Мюнхене и Лондоне.

«Мы все упростили и думали только о смысле текстов. В сочинительстве принимали участие абсолютно все члены группы. Диск звучит именно так, как мы играем» – утверждают музыканты.

Chinaski (Чинаски) считается одним из самых успешных чешских коллективов. Основана группа была в 1987 году однокашниками Павлом Грохманом и Михалом Новотным (позже Малатным). Изначальна ребята величали себя – «Старые тряпки» (Starý hadry), а всем известное обозначение Chinaski появилось только в 1994 году. В 2005 и 2007 годах группа «Чинаски» получила отечественную музыкальную премию Anděl, неоднократно входила в тройку самых популярных коллективов в конкурсе «Чешский соловей».

Фото: BontonlandФото: Bontonland
Антон Каймаков
05-01-2020
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