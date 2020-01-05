«11» – новый альбом группы «Чинаски»

«Мы все упростили и думали только о смысле текстов. В сочинительстве принимали участие абсолютно все члены группы. Диск звучит именно так, как мы играем» – утверждают музыканты.

Chinaski (Чинаски) считается одним из самых успешных чешских коллективов. Основана группа была в 1987 году однокашниками Павлом Грохманом и Михалом Новотным (позже Малатным). Изначальна ребята величали себя – «Старые тряпки» (Starý hadry), а всем известное обозначение Chinaski появилось только в 1994 году. В 2005 и 2007 годах группа «Чинаски» получила отечественную музыкальную премию Anděl, неоднократно входила в тройку самых популярных коллективов в конкурсе «Чешский соловей».