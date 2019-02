Sentiers des cimes, des balades au-dessus des arbres et des montagnes

Longues de plus d’un kilomètre et perchées à une quarantaine de mètres au-dessus du sol, ces passerelles en bois permettent de se balader la tête dans les nuages et d’observer la nature environnante dans toute sa splendeur. Si ces sentiers des cimes déplaisent à ceux qui préféreraient que les montagnes tchèques restent intactes et soient épargnées par le tourisme de masse, ces constructions hors du commun attirent chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Et pour cause : le sentier situé dans le Parc national des Krkonoše (Monts des Géants, https://www.stezkakrkonose.cz/) a même été désigné meilleur site touristique de l’année 2018 à l’issue d’un concours organisé par l’agence CzechTourism.

Le tout premier sentier des cimes en République tchèque a été ouvert en 2012 près du lac de Lipno, dans la Šumava (sud-ouest du pays, https://www.stezkakorunamistromu.cz/). Trois ans plus tôt, la même attraction avait déjà été aménagée du côté allemand du massif, non loin de la petite ville de Neuschönau, dans le Parc national de la Forêt de Bavière. Alors que le sentier allemand offre une vue sur la face sud du massif et notamment sur Luzný (Lusen en allemand) qui est considéré comme une des plus belles montagnes de la Šumava, le parcours situé du côté tchèque, presqu’au sommet du mont de Kramolín, à 900 mètres d’altitude, permet, lui, de contempler les environs du lac de barrage de Lipno, sur la rivière Vltava. Accessible, comme la plupart des autres sentiers des cimes, pendant toute l’année, le parcours de Lipno est jalonné de panneaux didactiques et de points de divertissement, notamment de plusieurs parcours accrobranches. Son point culminant est formé par une tour panoramique haute de 40 mètres.

Découverte de la vie (nocturne) de la forêt de Krkonoše

Attraction parmi les plus ludiques de tous les sentiers des cimes ou presque en Tchéquie, un toboggan permet, pour le plus grand bonheur des enfants, de redescendre la tour. Celui du sentier de Lipno est long de plus de 50 mètres, tandis que le toboggan qui permet de ressortir du sentier des cimes des Krkonoše mesure quelque 80 mètres. Inauguré à l’été 2017, le « skywalk » situé dans les plus hautes montagnes tchèques, plus précisément dans la station thermale de Janské Lázně, présente plusieurs particularités, comme l’explique Zdeněk Pop, le responsable marketing du site :

« Le sentier des cimes de Krkonoše commence par une exposition souterraine. Les visiteurs découvrent l’écosystème de la forêt, ils voient même les racines des arbres. Et puis notre tour panoramique, qui culmine à 900 mètres, rappelle de par sa forme la fleur de la gentiane bleue, une plante qui pousse ici dans la région. On la retrouve aussi sur le logo du Parc national des Krkonoše. »

Visité en 2018 par plus de 330 000 personnes, le sentier des Krkonoše propose également des visites guidées nocturnes, et ce même pendant la saison hivernale.

Marcher dans le vide à Dolní Morava

Un autre parcours de ce genre se trouve en Bohême de l’Est, près de la station de ski de Dolní Morava, dans le massif de Kralický Sněžník, à un jet de pierre de la frontière avec la Pologne (https://www.dolnimorava.cz/o-stezce-v-oblacich). En tchèque, son appellation « stezka v oblacích » évoque littéralement un authentique sentier dans les nuages. Il s’agit là d’une réalisation en bois et en acier haute de 55 mètres réalisée par l’architecte Zdeněk Fránek à 1 116 mètres d’altitude. Endommagée par une tempête lors des travaux de construction, la tour a été inaugurée en décembre 2015. Composée de plusieurs passerelles qui se superposent et s’entrecroisent, la structure « Dolní Morava skywalk » offre une vue incomparable sur le massif de Kralický Sněžník, la vallée de la rivière Morava, ainsi que sur les monts de Jeseníky et des Krkonoše. Les visiteurs peuvent profiter d’un toboggan long de 100 mètres, tandis que les plus courageux marcheront « dans le vide » à l’aide de filets et de nids.

Enfin, nous vous invitons également à découvrir encore deux autres sentiers des cimes situés dans les monts des Beskides, en Moravie-Silésie. Le premier, baptisé « Beskydské nebe » (Le ciel des Beskides), se trouve à Frenštát pod Radhoštěm, au-dessus des tremplins de saut à ski sur lesquels s’entraînait jadis le champion olympique Jiří Raška. Enfin, un nouveau parcours au sommet des arbres a été ouvert, en janvier 2019, non loin de Frenštát, dans la station touristique de Pustevny.