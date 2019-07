Šárka la sauvage : piquer une tête dans de l’eau fraîche l’été à Prague

Šárka la sauvage – non ce n’est pas le titre d’un film de série B mais le nom de la vallée (Divoká Šárka) au fond de laquelle se trouve la piscine pittoresque connue sous le nom de U Veselíků, dans cette magnifique réserve naturelle du sixième arrondissement de Prague.

Pour vous rendre au lieu-dit, vous devez marcher environ 15 minutes à partir du terminus du tramway à Divoká Šárka. Un sentier étroit traversant de hautes formations rocheuses le long du ruisseau Šárka vous mènera à la piscine.

Le propriétaire, Jiří Veselík, est assis à l'entrée. Il en dit plus sur l'histoire du lieu :

« L'année prochaine, nous marquerons le 90è anniversaire de l'ouverture de la piscine. À l'origine, il y avait un petit réservoir d'eau qui alimentait le moulin. Mon grand-père a initialement ouvert un restaurant là-bas. En 1930, il construisit également une piscine, qui fonctionne depuis. »

« En 1950, les communistes nous l'ont confisqué, mais ils ont laissé mon grand-père travailler ici en tant que préposé à l'entretien. En 1991, nous avons récupéré l'endroit. Je l'ai repris en 1996, quand mon père est décédé, et maintenant mes deux fils ont pris ma suite. »

Au moment de l'ouverture, l'entrée à la piscine ne coûtait qu'une couronne. Aujourd'hui, près de 90 ans plus tard, un billet adulte vous coûtera 120 couronnes. A part ça, la piscine de Divoká Šárka n’a pas beaucoup changé et on y retrouve l’aspect et l’esprit des années 1930. L'endroit est d’ailleurs tellement isolé qu'il n'a été connecté au réseau électrique qu'à la fin des années 1970.

Étant alimentée par une source locale, la piscine de Divoká Šárka est l'une des plus froides de Prague et même les jours les plus chauds, l'eau des deux piscines atteindrait à peine 20 degrés. Cela ne semble toutefois pas décourager les visiteurs qui venus ici par une chaude journée d'été:

« L’eau est plutôt froide, dit cette dame, mais elle est vraiment très propre. Il y a aussi beaucoup d'arbres, donc vous pouvez trouver un endroit ombragé, et les enfants peuvent vraiment s'amuser ici. C’est un peu plus éloigné du centre-ville, donc idéal pour une excursion d'une journée. »

Outre les deux piscines principales, il y a aussi une pataugeoire pour les tout-petits, un espace pour le beach-volley et le tennis de table, ainsi qu'un petit magasin proposant des glaces, de la bière et d'autres rafraîchissements. Vous pouvez laisser vos vêtements dans l’une des nombreuses cabines pour vous changer et étendre votre serviette sur la grande pelouse qui entoure la piscine.

En plus des visiteurs occasionnels, la piscine de Divoká Šárka est fréquentée par un certain nombre de clients réguliers qui louent leurs cabines pour se changer à la saison. Mme Antošová est l’une d’entre eux depuis qu’elle est étudiante :

« J'ai acheté mon premier abonnement en 1994, lorsque ma fille avait deux ans et demi et depuis, nous venons ici régulièrement. Bien que j'ai changé de travail et que je me sois éloignée, je n'ai jamais trouvé de meilleur endroit. »

« Nous avons loué une cabine pour toute la saison. Même quand je décide de me baigner à la dernière minute, je peux juste venir, car j'ai toujours un maillot de bain et une serviette dans la cabine. »

« Je viens par tous les temps, même lorsque l'eau est plus froide. Certaines personnes se plaignent du trajet à pied mais j'apprécie vraiment la promenade dans le canyon. Quand mes filles étaient petites, je l'appelais la plus belle piscine d'Europe. »

La saison à la piscine de Divoká Šárka commence généralement début mai et dure jusqu'à la mi-septembre, en fonction de la météo. La piscine est ouverte tous les jours de 9h00 à 19h00.

Piscine U Veselíka, vallée de Divoká Šárka. Accès: tram ou bus jusqu'à l'arrêt Divoká Šárka, puis suivre le sentier touristique balisé en rouge qui mène à la piscine.

Heures d'ouverture : mai - septembre, lundi - dimanche de 9h00 à 19h00

Tarif: adultes 120 CZK, enfants 50 CZK