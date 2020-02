Le planétarium de Brno, un des plus beaux en Europe

Ouverts en octobre 1954, dans le quartier de Kraví hora, à Brno, le planétarium et l’observatoire ont enregistré, en 2019, une fréquentation record de 170 000 personnes. Durant son existence, le site a accueilli au total 4 millions de visiteurs. Il y a quelques années, le planétarium a été complètement rénové, d’après le projet de l’architecte Martin Rudiš. Une rénovation réussie qui vient donc être récompensée à l’international. On écoute le directeur du planétarium Jiří Dušek :

« Je connais la plupart des planétariums qui figurent, aux côtés du nôtre, dans le Top 10 des plus beaux sites du genre en Europe établi par le magazine GEO. Il s’agit par exemple des planétariums de Valence ou de Hambourg. Avec ce dernier, nous avons d’ailleurs une étroite collaboration. Il s’agit aussi de l’observatoire Urania de Vienne ou encore de celui de Toruń, en Pologne. »

Tandis que le planétarium de Hambourg a été aménagé dans un ancien château d’eau, celui de Valence, entouré d’eau, rappelle par sa forme une immense coquille. Quelle est la spécificité du planétarium de Brno, dominé par une coupole de 17 mètres de diamètre ?

« Il se distingue par sa couleur blanche, car la plupart des planétariums au monde sont sombres, noirs – c’est la couleur qui est généralement associée à l’espace. Or notre planétarium, œuvre de l’architecte Martin Rudiš est blanc comme neige, tout est transparent, on peut même regarder à travers le bâtiment. C’est vraiment une construction exceptionnelle. »

Adapté tant aux adultes qu’aux enfants, sans oublier le public étranger, le planétarium de Brno est à la pointe de la technologie. En 2013, il s’est doté d’un système de projection hybride de la société française RSA Cosmos.

Ainsi, à l’aide de plusieurs projecteurs spéciaux et des ordinateurs, le public peut non seulement voyager dans l’espace, mais également découvrir l’univers sous-marin ou l’intérieur du corps humain.

A cette technologie ultramoderne s’est rajoutée, en 2018, la projection en 3D dont disposent quelques planétariums seulement en Europe.

Quels sont les films et autres visualisations que le planétarium de Brno propose actuellement ?

« La saison culmine, car nous accueillons le plus de visiteurs entre octobre et mai. Le public peut voir chez nous par exemple un film assez exceptionnel, qui retrace le parcours des sondes Voyager à travers le système solaire, ou encore des programmes sur notre galaxie et sur l’origine de la Terre. Pour la mi-2020, nous préparons un programme inédit sur la ville de Brno, intitulé ‘Brno 360’. Il nous permettra d’observer la ville d’en haut et d’en bas. »