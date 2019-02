« Nous nous trouvons à l’un des endroits les plus hauts de Prague. Nous sommes à Vypich, à deux pas du site de la Montagne Blanche. »

Libor Bezděk est le directeur de la Maison des jeunes de la ville de Prague. C’est lui qui gère le circuit de ski de fond de Vypich :

« Nous avons choisi ce lieu parce qu’il faut qu’il fasse au minimum moins 4 degrés pour fabriquer la neige artificielle. Avant, dans le quartier de Chuchle qui se trouve à 190 mètres d’altitude, nous avions aussi un circuit mais il y avait beaucoup moins de nuits froides et on faisait moins fonctionner les machines. Du coup, la saison était plus courte. Nous avons ouvert le circuit de Vypich le 22 janvier, nous sommes fin février, et je pense que nous allons rester ouverts au moins encore trois semaines. »

A deux pas du grand parc de Hvězda, ancienne réserve de chasse royale à la Renaissance, un grand circuit ovale enneigé de 350 mètres de long accueille toute la journée petits et grands.

« Ici, on voit venir des gens qui autrement n’auraient pas forcément la possibilité de faire du ski de fond. Il y a par exemple seniors qui viennent en tram ou en métro et qui peuvent louer l’équipement nécessaire sur place. C’est la même chose pour les écoles : les élèves peuvent emprunter des skis gratuitement. Et tous les matins, nous proposons même la possibilité d’avoir des instructeurs pour qu’ils apprennent à skier. »

Une manière de faire découvrir les joies de la neige aux plus jeunes, notamment pour ceux qui n’ont pas forcément les moyens de se payer un séjour en station de ski :

« Les trois quarts des écoliers qui viennent ici n’ont jamais mis les pieds sur des skis. Ne serait-ce que pour promouvoir le ski de fond et un style de vie sain, je pense que ce circuit a un rôle inestimable. »

Zuzana vient régulièrement sur les hauteurs de la capitale, faute de vacances prévues en montagnes :

« Je fais du ski de piste depuis que je suis petite. Le ski de fond, je le pratique depuis une dizaine d’années seulement. Mais j’aime les deux. Par contre, c’est vrai que je n’ai pas malheureusement pas eu l’occasion d’aller à la montagne cette année… »

Le circuit est également soutenu par la fondeuse Kateřina Neumannová, sacrée aux Jeux olympiques de Turin en 2006, qui rend visite régulièrement aux amateurs de ski de fond pragois :

« Kateřina Neumannová est déjà venue plusieurs fois s’entraîner ici. Je pense qu’elle refera certainement une apparition d’ici la fin de la saison. Là, elle était aux championnats du monde à Seefeld pour commenter les courses à la télévision. Mais j’espère qu’elle viendra faire un tour le 6 mars prochain, à l’occasion de notre fête de carnaval. »

A noter enfin que le circuit de ski de fond de Vypich est ouvert tous les jours de 8h à 21h. Il est accessible gratuitement pour toutes les personnes munies de leur équipement. Il faudra débourser 200 CZK pour les adultes et 100 CZK pour les enfants pour louer skis, chaussures et bâtons.