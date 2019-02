Faire de la luge à Smržovka

S’il existe actuellement une dizaine de pistes de luge dans les montagnes tchèques, celle de Smržovka est l’une des plus populaires et fréquentées par les touristes tchèques, mais également polonais et allemands. Chaque saison, ils sont quelque 7 000 à emprunter cette piste qui descend depuis le sommet de la montagne Černá Studnice, à plus de 860 mètres d’altitude, jusqu’à la station de ski de Smržovka.

« Avec nos enfants, nous faisons de la luge chaque hiver. On aime ça, voilà pourquoi nous sommes venus. C’est la première fois que nous allons descendre une piste aussi longue… On est déjà très impatients ! », nous confie une mère de famille venue dans les Monts Jizera, avec ses enfants, pour profiter de quelques jours de repos.

Et pour cause, une des plus belles pistes de luge que compte le pays a été aménagée par un ancien lugeur de l’équipe nationale, Miloš Morávek. On l’écoute :

« J’ai visité plusieurs endroits avec l’idée d’aménager une piste de luge. Un heureux concours de circonstances a voulu que je rencontre le maire de Smržovka qui a été tout de suite d’accord pour mettre en œuvre le projet dans sa commune. »

« Depuis trois ans, nous organisons ici, à la fin de la saison, une compétition de luge appelée ‘Svijany Cup’. La prochaine édition aura lieu le 23 février. Cette compétition est ouverte à tous, en particulier aux amateurs des sports d’adrénaline. Sinon, notre piste est fréquentée notamment par les familles. Les plus jeunes ont parfois un peu peur, car sur certains tronçons, ça descend vraiment vite. (…). Evidemment, il y a des règles à respecter pour les lugeurs qui peuvent louer une luge sur place. Il faut tenir compte de la météo, de la qualité de la neige… Il faut savoir manipuler la luge et freiner surtout quand il pleut et gèle ensuite. La piste traverse la forêt, alors il faut faire attention de ne pas en sortir, car les barrières installées le long de la piste ne sont pas très hautes. »

Nous l’avons dit, il existe une dizaine de pistes de luge dans les montagnes tchèques. Outre Smržovka, les amateurs de luge peuvent également se rendre à Janské Lázně dans les Monts des Géants, où il existe une des pistes les plus anciennes dans le pays. Elle a été aménagée, il y a plus de cent ans, à l’emplacement d’une ancienne route qui servait jadis au transport du bois et du foin.