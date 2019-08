Baignade dans l’eau bienfaisante du lac d’alun de Chomutov

« Le lac est surtout prisé pour la composition de son eau qui a de nombreux effets thérapeutiques. En plus, le site naturel bénéficie d’une position géographique intéressante : il se trouve à proximité du centre historique de Chomutov. Pourtant, nous sommes ici en pleine nature, entourés de pistes cyclables. »

Avec Karel Ton qui exploite les lieux, nous nous trouvons au bord de ce lac pas comme les autres. Son histoire est entourée de mystère. Selon certaines sources, il a été créé à la fin du XVIIIe siècle, suite à la submersion d’une ancienne mine d’alun, selon d’autres, le lac s’est formé de manière naturelle.

Quoi qu’il en soit, le Kamencové jezero représente aujourd’hui une rareté en République tchèque et même dans le monde. D’une superficie de 16 hectares et d’une profondeur maximale de 3,5 mètres, le lac est entièrement accessible à la baignade. Riche en sulfates, chlorures et fer, l’eau a des couleurs différentes : elle passe du jaune et marron sur les rives au bleu-vert. Karel Ton explique :

« L’eau du lac reste très propre pendant toute l’année. Cela est dû au fait qu’elle ne contient pas d’organismes vivants. On n’y trouve ni algues ni poissons. Il nous est arrivé une fois d’accueillir ici des pêcheurs, mais ils sont repartis bredouille. »

Le site a officiellement été ouvert au public après la Première Guerre mondiale. A l’époque, il a été aménagé en tant que station thermale, avec plusieurs établissements spécialisés dans le traitement des maladies respiratoires, de peau, gynécologiques et autres.

Aujourd’hui, il n’y a plus de trace de ces anciens thermes. En revanche, le site propose une possibilité de baignade de mai à octobre, des plages de sable et d’herbe, ainsi que de multiples activités sportives. Le camping avoisinant dispose de plus de 250 emplacements pour tentes et caravanes. Les touristes peuvent également être hébergés dans une cinquantaine de cabanes en bois. Une opportunité dont profitent des touristes tchèques, mais aussi hollandais et allemands. Ils confirment :

« Le lieu est très agréable, vert et pourtant tout près de la ville. L’équipement du camping nous convient aussi. »

Proche des Monts métallifères, la région offre aussi de nombreuses possibilités de balades et d’excursions. Si vous êtes de passage, n’oubliez pas de visiter par exemple le très joli Parc zoologique de Chomutov, situé à proximité immédiate du lac. Plus de 160 espèces d’animaux y sont à découvrir sur une superficie de 112 hectares.

http://kamencovejezero.cz/