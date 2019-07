A Prague, le lustre retrouvé des Bains jaunes

Plages de sable et en gazon, terrains de jeux et de sport pour toutes les catégories d’âge, bars et restaurants, écran de cinéma… Les attractions ne manquent pas aux « Bains jaunes », un endroit qui a beaucoup évolué au fil du temps, comme l’explique Petr Hozák, le directeur de la société qui exploite les lieux :

« L’histoire des Bains jaunes remonte à 1910. C’étaient les premiers bains fluviaux où les Pragois venaient se détendre. S’ils sont devenus très populaires, c’est aussi parce que de nombreux Pragois y ont appris à nager. Ils aimaient passer leurs vacances au bord de la Vltava plutôt que de partir à la campagne. Les grandes inondations de 2002 ont malheureusement complètement détruit les Bains jaunes. Mais cette catastrophe a aussi été une impulsion pour nous : elle a permis de sauver et de moderniser le site pour lui donner son apparence actuelle. »

Le site peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes. Selon la chaîne américaine CNN, les Bains jaunes possèdent une des dix plus plages urbaines en Europe. Les activités possibles y sont en effet multiples, sur le bord de la rivière comme à la surface de celle-ci. Jaroslav Buriánek en est le responsable :

« Nous nous trouvons ici dans l’espace réservé aux sports aquatiques. Nous prétons le matériel pour la pratique de différents sports traditionnels et moins traditionnels. Nous proposons donc des bateaux motorisés, des pédalos, mais aussi par exemple des paddleboards (planches à bras) ou même ce que nous appelons des radeaux festifs qui sont un moyen très original pour célébrer un enterrement de vie de garçon ou un anniversaire. Jusqu’à douze personnes peuvent embarquer dessus sans capitaine et passer un peu de bon temps sur la Vltava. »

Et Jaroslav Buriánek l’assure, il n’y aucune raison de ne pas piquer une petite tête dans l’eau fraîche de la Vltava :

« L’eau de la Vltava est vraiment propre. Les Pragois ont toujours dans l’idée qu’ils ne metrront jamais un pied dans la rivière. Mais ils se trompent. Nous avons commandé différentes analyses avant le début de la saison estivale et toutes ont confirmé la propreté de l’eau. La Vltava est même l’eau la plus propre dans la catégorie des eaux courantes. Lorsque vous avez une eau stagnante, vous avez des bactéries qui apparaissent lorsqu’il fait très chaud. C’est un risque qui disparaît complétement avec l’eau courante. Et l’été, la température de l’eau tourne autour de 20 °C, on peut donc s’y baigner sans problème. »

Naturellement, la question se pose de savoir pourquoi ces bains sur le bord de la Vltava sont dits jaunes. Une question à laquelle répond Petr Hozák:

« Dès le début, les bains ont été bordés d’une longue clôture en bois qui avait été peint en jaune. C’est ainsi que le nom est apparu, et il est resté depuis. Depuis cette année, nous avons par exemple une nouvelle aire de musculation en plein air que nous avons appelé Yellow Gym. Tout ça pour dire que la couleur jaune fait désormais partie intégrante de la conception des bains et il n’en sera très probablement plus jamais autrement. »

Seul manque donc peut-être aux Bains jaunes le célèbre sous-marin des Beatles.