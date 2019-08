A la piscine de Mšeno, une plongée dans l’ambiance de la Première République tchécoslovaque

L’eau qui coule des deux fontaines installées devant le principal bâtiment, classé et protégé, de la piscine, est froide, mais scintillante et rafraîchissante en cette belle journée chaude et ensoleillée de fin juillet. Au milieu, un large escalier de quelques marches permet d’accéder au bassin long de cinquante mètres. Nombreux, les enfants, comme Martin, cinq ans, et ses petits copains, apprécient tout particulièrement l’endroit.

Dans un décor d’abondante verdure avec de vastes pelouses pour plage tout autour du bassin, l’enthousiasme bruyant des enfants se mêle au bruissement des arbres qui, les jours de forte chaleur, protège les visiteurs du soleil. Lorsque l’on ferme les yeux, l’harmonie du monde apparaît comme une réalité. Terrasses, cabines, douches et même écriteaux d’époque, le complexe, bien que récemment entièrement rénové, vous ferait penser qu’ici, le temps s’est arrêté dans la période, souvent évoquée avec nostalgie par les Tchèques, de l’entre-deux-guerres. C’est d’ailleurs ce que confirme Zdeněk Koudelka, chargé de la gestion d’un lieu qui, en tchèque, s’appelle Městské lázně Mšeno :

« La piscine a été ouverte le dimanche 19 juin 1932. Les travaux ont pris pas mal de temps, mais la priorité dans l’esprit des architectes était de réaliser l’ensemble du système de conduite d’eau pour la commune de Mšeno. Ce n’est qu’ensuite qu’a été envisagé l’édification d’un lieu de repos avec des bains qui restaient ouverts toute l’année, puisque l’endroit est équipé de douches et de baignoires. Cela permettait aux gens de profiter de belles journées. »

Près de quatre-vingt-dix ans plus tard, l’idée est restée la même. La piscine, qui se trouve au cœur de la réserve naturelle de Kokořínsko, offre un cadre comme on en trouve plus que très peu aujourd’hui en République tchèque. « Vous voyez cette piscine et ce bâtiment magnifique, c’est comme une boîte de conserve qui date de l’époque de la Première République, mais qui n’est pourtant pas périmée ! », s’enthousiasme Petr, originaire de Brno, en Moravie.

Un peu plus loin, Dana Kratochvílová possède une petite maison de campagne dans les environs. Elle explique apprécier les éléments cubistes et Art nouveau qui font la particularité et le charme du lieu :

« Oui, je l’apprécie de plus en plus et j’y viens donc très régulièrement. Je trouve formidable que l’endroit ait pu être conservé dans son style d’origine. Chaque année, lorsqu’arrive l’été, la télé et les journaux présentent les plus beaux endroits pour se baigner dans le pays, et Mšeno est toujours mentionné. C’est d’ailleurs amusant, parce que j’ai toujours des amis qui m’appellent ensuite pour me dire que l’on parle de Mšeno dans les journaux... »

Le seul petit reproche qu’il est possible de formuler, est que l’eau est particulièrement rafraîchissante. Mieux vaut donc être prévenu avant d’y piquer une tête. Dana se charge de la chose :

« Ah ça oui, mais cela a toujours été comme ça…. Quand l’eau est à 24 ou 25 °C, c’est le grand maximum. Il faut nager, quoi, ou y aller doucement. Dans tous les cas, il ne faut donc pas être trop frileux. »

Et si vous l’êtes quand même un peu, rien ne vous empêche alors d’enfiler vos chaussures de marche ou d’enjamber un vélo pour profiter des nombreux autres charmes des environs ou par exemple pour visiter la brasserie à vapeur voisine de Lobeč. Un autre excellent moyen de se rafraîchir…