Du « virus de la couronne de Bohême » à la « Mor » de Camus

A moins d’une catastrophe plus grande encore d’ici-là, lorsque, en fin d’année, viendra le moment d’élire le mot de l’année 2020, il ne fait déjà plus aucun doute que « coronavirus » l’emportera haut la main et succèdera, en République tchèque, au mot « klima », qui avait été retenu, comme de tradition, par la rédaction du quotidien Lidové noviny. Pour leur part, les lecteurs du journal avaient préféré le mot « motýle » - « papillons » en référence à une déclaration de leur Premier ministre, pour qui la protection du climat et de l’environnement, on le sait, n’est pas la première priorité.

Souvent moqué pour sa façon de parler et son « tchécoslovaquisme » qui est un mélange à la fois de tchèque et de slovaque, Andrej Babiš, Slovaque d’orgine faut-il le rappeler, avait en effet déclaré dans dans un élan environnemental et dans son style très personnel : « Nous, en Tchéquie, nous aimons la nature. Nous en voulons. Nous avons un programme colossal pour l’eau. Nous voulons planter dix millions de feuillus. Le scolyte nous bouffe nos forêts. Nous voulons de nouveau des papillons. Et les abeilles aiment le colza, les journalistes peuvent raconter ce qu’ils veulent. Elles l’aiment, c’est la vérité. J’ai été à une exposition à Lysé nad Labem. » Et si les Tchèques ont retenu plus spécialement ce mot « papillons » - « motýle », c’est précisément parce qu’Andrej Babiš l’a décliné en slovaque, et non en tchèque, ce qui aurait alors donné « motýly ».

Quelques mois seulement plus tard, toutes ces gentielles préoccupations semblent très lointaines. Malgré le retour des beaux jours et du printemps (y avez-vous prêté attention cette année ?), ce ne sont malheureusement plus les papillons, qu’ils soient tchèques, slovaques ou autres, qui nous préoccupent. Le coronavirus occupe désormais toutes nos pensées, ou presque.

Inquiétant pour ce qu’il est, alors qu’il s’agit d’un bien joli mot désignant un « virus à couronne » à partir du substantif latin « corona ». On l'a appelé Coronavirus car les chercheurs qui l’observent au microscope ont remarqué qu’il était de forme ronde et qu'il était entouré de protubérances, comme donc une couronne ou comme – nous sommes quand même en Tchéquie, hein - une capsule de bière. Le coronavirus est un type de virus donc, et il n'y en a pas qu'un seul, pusique après le SRAS en 2003 notamment, on parle désormais d’un nouveau coronavirus, version 2019 avec le Covid-19. Sur ce point, les Tchèques n’ont rien inventé de particulier, si ce n’est qu’un « K » remplace le « C » - « koronavirus » - de manière à prononcer le mot comme il se doit, le « c » en tchèque se prononçant « ts ».

En 2013 déjà, le « virus de la couronne de Bohême »

Décomposer le mot n’est cependant pas intéressant. En effet, on remarque d’abord que « koruna », à savoir le mot tchèque qui sert à désigner une couronne - dans le sens du cercle de métal précieux qui enserre la tête d’un chef d’Etat ou d’un roi – se rapproche beaucoup lui aussi du latin « corona », dont il tire son origine.

Et puis, si le mot « virus » existe en tchèque également, on se souvient aussi qu’il y a quelques années, en 2013, le mot de l’année en République tchèque avait été « viróza » - littéralement « virose », qui désigne une maladie provoquée par une infection virale. Dans le contexte tchèque, ce mot avait alors servi à désigner un curieux virus dont l’identité n’a jamais été dévoilée mais dont avait souffert le nouveau président de la République lors de l’ouverture de l’exposition des joyaux de la couronne (tiens, tiens...) de Bohême au Château de Prague. Un Miloš Zeman qui venait d’être fraîchement élu dans ses nouvelles fonctions mais qui n’était franchement pas très frais pour le coup et était apparu titubant au sortir d’une réception à l’ambassade de Russie dont tout laisse à penser qu’elle avait été un peu trop arrosée. A l’époque, à en croire les sources officielles, Miloš Zeman, victime donc de cette mystérieuse « víroza » ou « virus », s’était « senti tout drôle », comme on dit parfois en français Cette année, beaucoup de Tchèques n’ont pas été sans remarquer non plus qu’à l’exception d’un discours préenregistré diffusé la semaine dernière, leur président, à la santé fragile et confiné dans sa résidence de Lány, se fait particulièrement discret depuis la découverte, début mars, du premier cas de contamination au « virus à couronne » en République tchèque.

En tchèque, une étymologie semblable pour la grippe et le ronflement

Depuis son apparition et sa propagation progressive dans le monde, on a souvent comparé le coronavirus à l’épidémie de grippe espagnole – « španělská chřipka » - qui avait fait des dizaines de millions de victimes il y a un siècle. Ici, aucune étymologie latine pour ce mot pas facile à prononcer de « chřipka », qui n’est pourtant pas sans posséder une certaine ressemblance avec le mot « grippe » comme nous le connaissons en français.

En fait, « chřipka » provient du vieux tchèque « chřípěti », à savoir « chraptět » - « être enrouillé » ou encore « grailler », « graillonner », donc parler d’une voix enrouillée. Plus amusant est de constater qu’en tchèque, le mot « chřípí », qui possède la même origine, désigne les « narines », tandis que « chrápání » sert pour le « ronflement » qui, certes, n’est pas une maladie, mais en est quand même un symptôme.

La « mor » d’Albert Camus

On entend aussi souvent dire qu’il faut profiter du confinement actuel entre autres pour lire et réfléchir (ou même écouter Radio Prague quand on n’a vraiment plus rien d’autre de mieux à faire). Et parmi les ouvrages qu’il nous est conseillé de relire, figure bien entendu La Peste d’Albert Camus – « Mor » en tchèque -, roman évoqué dans à peu près tous les médias ces derniers temps. Nous connaissons tous l’appelation de « peste noire » mais aussi de « mort noire » - « černá smrt » - donnée aux historiens à la pandémie principalement de peste bubonique qui a sévi en Europe et dans une partie de l’Asie au Moyen-Âge. L’adjectif « noire » a ici un sens figuré - terrible ou affreux - sans allusion médicale et parce que cette peste a placé les populations, plusieurs années durant au milieu du XIVe siècle, dans une situation de deuil continu.

Si nous évoquons cette « peste noire » et l’idée de deuil qui s’y rattache, c’est parce que le mot tchèque qui désigne la peste est donc « mor ». Inévitablement, pour les francophones, ce mot nous fait penser à la mort – « smrt » (prononcez « smeurt ») (cf. : https://www.radio.cz/fr/rubrique/tcheque/quand-la-main-noire-fait-des-siennes ou encore https://www.radio.cz/fr/rubrique/tcheque/la-mort-smrt-et-ses-expressions-idiomatiques).

De ce tout petit mot « mor », nous pouvons dire qu’il provient de la racine indo-européenne « mer- » que l’on retrouve par exemple dans les mots « zemřít » – « mourir », « mrtvola » – « cadavre » ou encore « umořit » – « faire mourir, épuiser, exténuer ».

Nous savons aussi qu’au Moyen-Âge, à une époque où la mort était omniprésente et était considérée comme un aléa de la vie, les gens avaient pour habitude de désigner les épidémies avec des mots très simples. Ainsi donc, si certaines maladies contagieuses entraînaient de nombreux décés, elles étaient désignées sous le terme générique de « mor », et il importait assez peu que leurs symptômes puissent être très différents. En un mot, « mor » et « mort » sévissaient...

On retrouve d’ailleurs très exactement cette idée de « mort qui se répand » dans le mot « hladomor », qui désigne la « famine » et est composé du mot « hlad » - « faim » et donc « mor ». Ainsi donc, la « famine » devient littéralement une « peste de la faim » ou plus précisément une « épidémie de faim » qui, autrefois - ne serait-ce qu’en Europe -, semait la mort au sein des populations.

Que cette conclusion ne nous empêche cependant pas de vous souhaiter de vous porter du mieux possible autant que faire se peut – mějte se co nejlíp!, portez plus que jamais le soleil en vous – slunce v duši, salut et à bientôt – zatím ahoj !