« La première chose que j’ai apprise à dire en tchèque a été que je ne parlais pas Deutsch »

Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague International ! Suite de notre série consacrée à ces francophones qui, un jour, pour une raison ou pour une autre – toujours bonne cependant -, ont sauté le pas et se sont lancés dans l’entreprise périlleuse de l’apprentissage du tchèque… Pas une mince affaire non plus pour Reena Sattar, Canadienne originaire d’Ottawa, coordinatrice en ressources humaines pour Médecins sans frontières. Entre deux missions en Afrique et au Moyen-Orient notamment, Reena, pour qui Prague est aujourd’hui devenue une sorte de pied-à-terre, nous a consacré un peu de son précieux temps pour nous raconter son apprentissage et sa pratique du « tchèque du bout de la langue », et ainsi aussi un peu « son histoire tchèque »…