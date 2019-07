Tennis - Wimbledon : Strýcová sacrée en double et nouvelle n° 1 mondiale

Vainqueur de la finale du double dames de Wimbledon avec sa partenaire taiwanaise Hsieh Su-wei aux dépens de la paire canado-chinoise composée de Gabriela Dabrowski et Xu Yifan en deux sets (6-2, 6-4), dimanche soir, Barbora Strýcová a remporté le premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Demi-finaliste également du tournoi de simples, où elle a été dominée par l’Américaine Serena Willams, la Tchèque a ainsi vécu, à 33 ans, la meilleure quinzaine de sa carrière dans un des quatre principaux tournois de la saison. Et peut-être même la meilleure semaine de sa carrière, comme elle l’a confié à l’issue de la finale :

« Cela faisait longtemps que j’attendais un tel succès. C’est bien entendu une énorme satisfaction, l’aboutissement de nombreuses années de travail. Je suis extrêmement fatiguée, mais ce que je ressens là maintenant, en valait vraiment la peine. Je suis d’autant plus heureuse que nous avons vraiment bien joué aujourd’hui, comme tout au long du tournoi. Que demander de plus ? Devenir numéro une mondiale en remportant un titre du Grand Chelem… Non, c’est indescriptible. Je savoure, car c’est un moment rare dans une carrière. »

Ce titre à Londres lui permet également de devenir numéro un mondiale du double dames. Barbora Strýcová succède ainsi à la Française Kristina Mladenovic en tête du classement. Elle est aussi devenue la septième joueuse tchèque à occuper le poste de numéro une mondiale dans la discipline.

En simple, son parcours à Wimbledon lui a également permis de faire un bond de vingt-deux places. Strýcová figure désormais en 32e position au classement de la WTA, alors que pas moins de six joueuses tchèques figurent, ce lundi, dans le TOP 50 mondial.