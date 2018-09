Tennis : Plíšková et Kvitová en route vers le Masters

La République tchèque sera peut-être bien le seul pays à être représentée par deux joueuses fin octobre à Singapour pour le dernier grand rendez-vous de la saison, avant la finale de la Fed Cup à Prague contre les Etats-Unis (les 10 et 11 novembre). Selon le nouveau classement publié par la WTA (la fédération internationale de tennis féminin) ce lundi, Petra Kvitová et Karolína Plíšková figurent respectivement aux cinquième et huitième rangs et seraient donc qualifiées pour le Masters, tournoi qui réunit traditionnellement les huit meilleures joueuses de la saison écoulée.

Comme un symbole, c’est sur un ace, son sixième de la partie, que Plíšková a conclu sa finale victorieuse à Tokyo. Contre la récente vainqueur de l’US Open, la Tchèque a aussi remporté le onzième titre de sa carrière. En un peu plus d’une heure de jeu, elle en a fait suffisamment, notamment au service, son point fort, pour s’imposer sans forcer :

« Je ne pense pas avoir fait spécialement un grand match aujourd’hui, ni même avoir été forcément meilleure que Naomi Osaka. Mais cela a effectivement suffi pour gagner. Mon service a bien fonctionné, c’est ce qui a fait la différence comme avant déjà dans d’autres matchs accrochés. Habituellement, je n’apprécie pas trop cette tournée asiatique, mais j’ai besoin de bons résultats si je veux me qualifier pour le Masters. C’est le dernier grand voyage de la saison, je m’efforce donc d’en profiter et de faire de mon mieux. Cela m’a réussi à Tokyo, c’est peut-être ce qui m’a aidé à gagner. »

Après le Japon, c’est en Chine, avec le tournoi de Wuhan, que se poursuit cette tournée asiatique. Outre Plíšková, les Tchèques y suivront aussi attentivement le parcours de Petra Kvitová, sacrée en 2014 et 2016 et de retour à la compétition après une maladie qui l’a laissée alitée pendant une dizaine de jours au retour de l’US Open.