Jonáš Forejtek, la nouvelle étoile du tennis tchèque ?

Remporter l’US Open dans la catégorie des moins de 19 ans n’est pas chose aisée, mais certains auraient pu penser qu’il ne s’agissait pour le jeune Tchèque que d’un coup d’éclat, difficile à confirmer dans les prochains mois sur le circuit professionnel.

Ceux-là auront peut-être révisé leur jugement après la performance de Jonáš Forejtek ce week-end à Zenica en Bosnie, où il participait à sa première rencontre de Coupe Davis.

Jonáš Forejtek : « Je suis vraiment super content de bien jouer et d’avoir permis à l’équipe de gagner. Quand je m’entraîne, je m’efforce toujours de m’entraîner à fond et quand je ne suis pas en réussite ça me décourage toujours un peu. Donc c’est une très bonne chose quand le travail que je fournis porte ses fruits au plus haut niveau »

Premier simple et première victoire vendredi, contre Mirza Basic, nette et sans bavures. Ses coéquipiers ne parvenant pas à sceller le sort de cet affrontement bosno-tchèque, revoilà la jeune recrue dimanche sur le terrain avec pour mission de remporter le cinquième et dernier match décisif, cette fois contre Tomislav Brkic.

Dominateur dès le début de ce duel, le natif de Plzeň est parvenu à remporter facilement le premier set contre un adversaire pourtant beaucoup mieux classé que lui. Forejtek obtient même une balle de match à la fin d’un deuxième set beaucoup plus accroché, qu’il finit par perdre au jeu décisif.

Mais, et c’est sans doute là que le rookie a le plus fait preuve de maturité, il n’a pas flanché dans la troisième manche décisive, réussissant à empocher un quatrième jeu très âprement disputé pendant une vingtaine de minutes sur le service du Bosnien.

Jonáš Forejtek : « Ce quatrième jeu a été crucial. Mon adversaire m’a aidé en faisant plusieurs fautes directes mais moi aussi j’ai raté plusieurs revers. Remporter ce jeu après une quinzaine d’égalités a été très important dans cette partie, avec en plus quelques points litigieux où l’arbitrage vidéo (Hawk eye) m’a été favorable. »

Cela aurait été peut-être plus compliqué si le public local était venu en nombre soutenir son équipe, mais à Zenica les supporters tchèques étaient les plus nombreux.

Un ace pour finir et le jeune Forejtek est le héros du week-end. Ses deux victoires permettent à la Tchéquie de remporter 3-2 une rencontre importante sur la route pour les qualifications au tournoi final de la Coupe Davis l’année prochaine.

Pour le tennis tchèque, dont les dames brillent régulièrement sur le circuit WTA, la révélation Forejtek est une très bonne nouvelle, à l’heure où le grand Tomáš Berdych s’éloigne peu à peu de l’élite mondiale.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il faut également souligner que le capitaine de l’équipe tchèque avait emmené avec lui en Bosnie deux autres joueurs prometteurs, qui sont encore plus jeunes que Jonáš Forejtek !

Il s’agit de Jiří Lehečka (18 ans) et de Dalibor Svrčina (17 ans). Mais si ces deux-là percent, surtout le cadet avec ses quatre consonnes à la suite, il va falloir s’entraîner sérieusement à bien prononcer leurs noms.