Foot : Ostrava, la bonne surprise du premiers tiers du championnat tchèque

Cela a été une journée comme on aimerait qu’il y en ait plus souvent. Les quatre équipes occupant les quatre premières places de la Fortuna Liga, le championnat de République tchèque de football, se sont en effet affrontées le week-end dernier. Et ce sont le Viktoria Plzeň et le Baník Ostrava, respectivement victorieux du Sparta et du Slavia Prague, qui ont fait les bonnes affaires.