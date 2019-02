Foot – Ligue Europa : le Slavia et Plzeň peuvent rêver des 8es

« My chceme gól ! » Jusqu’au bout, le chaud public pragois aura poussé sans jamais cesser de réclamer un but à ses protégés. Mais si le Slavia a fini plus fort que son adversaire belge en accentuant son pressing et en multipliant les centres dans le dernier quart d’heure, ses efforts sont restés vains. Et compte tenu de la physionomie d’une rencontre animée de bout en bout, c’est somme toute logiquement dos-à-dos que le Slavia et le Genk se sont finalement quittés, sur un score de parité vierge de buts qui aura peut-être été le seul bémol de ce qui pour le reste aura été une vraie belle soirée européenne, comme en convenait l’entraîneur du Slavia, Jindřich Trpišovský :

« C’est un match qui avait tout ce qu’il faut : l’ambiance dans le stade était fantastique, les deux équipes se sont créé beaucoup d’occasions avec un poteau de chaque côté… Il y a du jeu, de l’engagement, et la seule chose qui a finalement manqué, ce sont les buts. »

Comme deux boxeurs qui se rendent coup sur coup durant douze rounds sans jamais tomber avant de finalement tomber dans les bras l’un de l’autre au terme du combat, le Slavia et Genk ont constamment joué en avançant et cherché à trouver la faille dans l’arrière-garde adverse. Et si l’un comme l’autre y sont parvenus à maintes reprises, aucun d’entre eux n’a toutefois mis l’autre KO. Règle du but inscrit à l’extérieur comptant double en cas d’égalité à l’issue de l’affrontement aller-retour en coupes d’Europe oblige, ce bon vieux 0-0 des familles faisait donc très certainement davantage les affaires du Slavia. C’est d’ailleurs un des premiers points sur lesquels a insisté le coach belge Philippe Clement dans les couloirs du stade d’Eden juste après le coup de sifflet final :

« C’était un match équilibré que l’on aurait tout aussi bien pu gagner que perdre. Mais quitte à faire match nul, il est évident que j’aurais préféré un score de 1-1 ou 2-2. Marquer à l’extérieur nous aurait mis en meilleure position avant le match retour. C’est pourquoi mon sentiment est un peu mitigé. Le résultat ne me satisfait pas entièrement, par contre je suis content de tous les efforts qu’ont faits les joueurs. Il y a une grande différence de taille et de poids entre les deux équipes et sur un terrain [lourd et difficile] comme celui de ce soir, il y a eu beaucoup de duels. C’était donc difficile pour nous, car le Slavia est une équipe très forte physiquement. »

Les deux équipes se retrouveront donc en Flandre jeudi prochain, et de l’avis de tous les acteurs et observateurs du premier acte pragois, bien malin aujourd’hui qui saurait dire laquelle des deux sera la plus heureuse au terme du second affrontement.

Plzeň en ballotage favorable

Equilibré, le premier affrontement entre le Viktoria Plzeň et le Dinamo Zagreb l’aura été lui aussi. Mené à la mi-temps, le club de Bohême de l’Ouest, reversé de Ligue des champions en Ligue Europa cet hiver grâce à sa troisième place en phase de groupes, a réagi en deuxième période grâce à deux buts de son défenseur Luděk Pernica, dont le premier sur un service de l’attaquant français Jean-David Beauguel.

Lors du match retour en Croatie, Plzeň tentera de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue Europa pour la quatrième fois de son histoire.