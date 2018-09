Foot – Ligue Europa : le Slavia a dégusté un Bordeaux de piquette

Avant le coup d’envoi de ce Slavia-Bordeaux, les médias et supporters tchèques comme français se sont souvenus qu’au printemps 1996, les Girondins de Zidane, Dugarry et Lizarazu avaient sorti les Pragois des Šmicer et Poborský en demi-finales de ce qui était alors encore la Coupe UEFA. Mais les eaux de la Vltava et de la Garonne ont bien coulé sous les ponts des deux villes depuis, et, vingt-deux ans plus tard, c’est le Slavia qui s’est cette fois logiquement incliné sur le même score qu’alors (1-0) grâce à une frappe croisée – et splendide – de son milieu de terrain Jaromír Zmrhal à la 35e minute de jeu.

Temps encore estival aidant, la centaine de supporters bordelais qui avaient fait le long déplacement ont sans doute pu pleinement profiter durant la journée des charmes de la capitale tchèque. C’est en tous les cas ce qu’on leur souhaite. Car pour ce qui est de la soirée, on n’aurait pas aimé être à leur place. Ils sont en effet bien les seuls, côté marine et blanc, dans leur coin de stade, à avoir montré un peu d’envie. Sur la pelouse, leurs favoris, dont on peut quand même légitimement se demander quelle était leur motivation pour cette entame en Ligue Europa, n’ont quant à eux absolument rien montré. Rien de rien, comme le chantait à pleins poumons la grande Edith et comme le concédait lui aussi à demi-mot Jaroslav Plašil au moment de traverser, aussi vite que faire se peut, la zone mixte au terme des quatre-vingt-dix minutes :

« On est très mal rentrés dans le match, on a subi durant toute la première mi-temps. C’était mieux en deuxième où on a davantage gêné le Slavia en jouant un peu plus haut, mais on ne s’est pas créé les occasions pour revenir au score. Il nous a manqué de justesse technique mais aussi de plein d’autres choses pour pouvoir aller plus vers l’avant… Vous me demandez si nous avons manqué d’envie ? Euh… Je ne pense pas, même si sur la première mi-temps, on peut certainement nous reprocher pas mal de choses. On voulait bien faire, mais on a couru dans le vide, voilà. »

Ces considérations n’étaient bien évidemment pas celles des joueurs du Slavia, dont la victoire, conjuguée au résultat nul (1-1) entre le FC Copenhague et le Zenith Saint-Pétersbourg dans l’autre match du groupe, leur a permis de prendre la tête de celui-ci. Même s’ils auraient pu s’imposer avec au moins deux buts de plus d’écart, c’est en effet précisément d’abord dans la conviction, la volonté de vaincre et l’engagement dans les duels, davantage probablement que sur leurs qualités footballistiques intrinsèques, que les Pragois ont été supérieurs à leur adversaire du jour. Pour sa grande première à domicile sous son nouveau maillot rouge et blanc, le milieu de terrain ivoirien Ibrahim Traoré, arrivé en provenance de Zlín durant la récente trêve internationale, était en tous les cas tout heureux de la tournure prise par les événements :

« C’est une soirée parfaite pour moi. On aurait voulu mettre un deuxième but et on a eu les occasions pour ça, parce qu’on a un peu souffert de la fatigue en fin de match. Mais on avait mis beaucoup d’intensité dans notre entame de match en courant un peu partout. 1 à 0, c’est bien. On prend les trois points pour notre premier match en Ligue Europa, c’est le plus important. Bordeaux est une bonne équipe avec des joueurs de qualité sur les côtés comme Samuel Kalu et François Kamano. Notre entraîneur nous avait donc demandé d’être sérieux et de mettre de l’engagement. C’est ce que l’on sait appliquer à faire, mais franchement, on s’attendait à un meilleur Bordeaux, car on s’était dit que c’est une équipe française. Ça ne s’est pas vu sur le terrain et c’est tant mieux pour nous, car cela aurait pu être plus difficile contre un bon Bordeaux ».

Un bon bordeaux, c’est ce qu’auraient pu déguster eux aussi les joueurs de Jablonec durant leur voyage du retour de Rennes. Pas déméritant durant l’essentiel de la partie, le petit club de Bohême du Nord, actuel 8e du championnat tchèque, s’est finalement incliné en Bretagne suite à un penalty concédé dans la première minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps. Un sort cruel semblable à celui la veille en Ligue des champions du Viktoria Plzeň, lui aussi sanctionné en toute fin de match par un penalty conséquence d’un accrochage sur un corner… Des issues regrettables très certainement, mais qui font aussi partie de l’apprentissage ou de l’expérience en coupes d’Europe.