Des Sidérurgistes nouveaux champions de République tchèque de hockey

Le club de la petite ville industrielle de Moravie-Silésie, dont l'évocation évoque peut-être encore quelques bons souvenirs aux amateurs de tennis pour y avoir accueilli le quart de finale de la Coupe Davis entre la République tchèque et la France il y a trois ans de cela, avait déjà remporté un premier titre en 2011.

Joueur à l’époque déjà sous le maillot des Sidérurgistes – le surnom du club (Oceláři, en tchèque) - désormais entraîneur de Třinec, Václav Varaďa, ancien solide joueur de NHL, peut comparer laquelle des deux conquêtes, sur la glace ou en dehors, a été la plus ardue :

« Celle-ci a certainement été la plus éprouvante nerveusement. Mais c’est difficile de comparer, la joie n’est pas tout à fait la même. Dans les deux cas, que vous soyez joueur ou entraîneur, ça reste l’aboutissement du travail de toute une saison. Mais bon, je viens d’avoir 43 ans et je sens que j’ai pris un coup de vieux après ce nouveau titre. La finale a été très équilibrée. Liberec a confirmé qu’il n’avait pas remporté la saison régulière par hasard, c’est une excellente équipe. Nous étions les outsiders, peu de gens nous donnaient une chance de gagner cette série, mais nous l’avons fait, c’est d’autant plus beau. Nous avons trouvé la force pour être, au bout du compte, un poil meilleurs que notre adversaire. »

Au palmarès, les Sidérurgistes de Třinec succèdent au Kometa Brno, battu en demi-finales et qui abandonne son trône après deux titres consécutifs. La saison de hockey sur glace ne s’achève cependant pas encore, son temps fort reste encore à venir avec le Mondial qui se tiendra en Slovaquie du 10 au 26 mai prochain. Un événement très attendu par les supporters tchèques, qui se déplaceront en masse chez le voisin.