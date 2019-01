Biathlon : enfin un nouveau podium tchèque en Coupe du monde

Le biathlon tchèque vit cette saison des heures un peu moins réjouissantes que dans un passé encore récent. Depuis le retrait de la grande star Gabriela Koukalová (cf. : https://www.radio.cz/fr/rubrique/sport/pour-les-tcheques-les-jo-de-pyeongchang-ce-sera-sans-gabi-koukalova), le public et les médias tchèques, désormais très friands de ce sport et qui s’étaient habitués aux succès de leurs représentants dans les grandes compétitions, réapprennent à se contenter de peu.

Dans une course nettement dominée par la Russie devant l’Allemagne, la troisième place (à 36’’7 des vainqueurs) du relais féminin composé de Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová et Veronika Vítková a donc fait un bien fou au moral de tous. Auteure d’un sans-faute au tir et du temps le plus rapide parmi toutes les biathlètes en sa qualité de troisième relayeuse, Markéta Davidová, souvent présentée à 22 ans comme « la nouvelle Koukalová », était bien entendu ravie de ce résultat peut-être annonciateur de jours meilleurs :

« C’est une grande satisfaction un peu inattendue, comme je voudrais en vivre plus souvent. Finir sur le podium de chaque épreuve n’est pas possible, mais l’objectif est quand même de s’en rapprocher et d’être plus régulier. Il faudra désormais confirmer cette performance et faire en sorte que ma courbe de performances ressemble moins aux montagnes russes. »

Chez les hommes aussi, la quatrième place décrochée par Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký et Tomáš Krupčík, certes très loin (+2’36’’) d’une Russie ultra dominatrice devant la France et l’Autriche, permet d’espérer une seconde moitié de saison plus conforme aux (grandes) attentes.