Basket - Mondial : première pour les Tchèques !

Oubliez les nombreuses déceptions de ces dernières années en football ou en hockey ! C’est désormais au basket que les amateurs de sport tchèque doivent s’intéresser s’ils veulent vivre quelques satisfactions. Il y a quelques années de cela encore, une participation à un Mondial relevait pourtant sinon du rêve, du moins du domaine du très improbable. Mais c’est devenu une certitude après le succès contre la Bosnie : la République tchèque comptera bien parmi les trente-deux équipes, dont douze européennes, qui tenteront, du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine, de succéder aux Etats-Unis au sommet de l’élite mondiale. Auteur de 17 points dimanche, l’ailier Vojtěch Hruban réalisait à peine l’exploit :

« C’est un rêve que l’on osait à peine faire il y a peu... C’est un privilège de faire partie de cette génération exceptionnelle qui participe au renouveau du basket tchèque. Franchement, personne ne nous aurait imaginés à un tel niveau et participer à un Mondial il y a six ou sept ans de cela. »

Avec un total de sept victoires en huit matchs éliminatoires, et alors qu’il en reste encore quatre à disputer, la République tchèque figure à la première place de son groupe, à égalité avec la France, qu’elle recevra à Pardubice le 30 novembre prochain. Et même si ce sera très probablement sans ses meilleurs joueurs, et notamment le meneur de jeu Tomáš Satoranský (Wizards de Washington) et l’ailier Jan Veselý (Fenerbahçe) présents contre la Russie et la Bosnie, ce sera l’occasion d’une belle fête avec le public !