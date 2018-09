Revivez l’exceptionnel Koncert’68 sur la place Venceslas

Tchèques, Slovaques résidant à Prague, touristes ou encore simples passants… Quelque 50 000 personnes ont assisté au concert qui s’est tenu sur la place Venceslas, le 21 août dernier, dans le cadre des cérémonies et manifestations qui ont accompagné le 50e anniversaire de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie et de l’écrasement du Printemps de Prague. Accompagné par l’Orchestre symphonique de la Radio tchèque, quelques-uns des artistes tchèques et slovaques les plus populaires de ces dernières années, concrètement Marta Jandová, Vojta Dyk, Aneta Langerová, Matěj Ruppert, Lucie Bílá, Tereza Černochová, Jana Kirschner, Xindl X et Honza Křížek, ont interprété les grands tubes marquants des années 1960, avec bien entendu l’inoubliable « Modlitba pro Martu » - « Prière pour Marta », et Martá Kubišová en personne pour conclure cette belle et émouvante soirée d’été. Pour ce 28 septembre, jour de la saint Venceslas et donc de fête nationale en République tchèque, nous vous proposons d’écouter quelques extraits de ce « Koncert’68 » exceptionnel organisé par la Radio tchèque. Très bonne écoute !