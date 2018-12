L’indémodable jouet en bois

« On savait en venant à Prague que l’on pouvait trouver notamment des jouets en bois pour notre petit-fils qui va bientôt avoir un an. On s’est donc dit que ce serait un cadeau original qui, en plus, nous permettrait de joindre l’utile à l’agréable en revenant dans la belle ville de Prague. »

Les propos de Frédérique et Hervé, touristes français de Talence récemment de passage à Prague pour profiter des marchés de Noëls, comme les chiffres, en hausse constante, le confirment : les jouets en bois se vendent bien. Tellement bien que même Lidl – pour ne pas citer – en a récemment fait sa pub…

Produits traditionnels s’il en est, et Dieu seul – en lequel la majorité d’entre eux prétendent ne pas croire – sait combien les Tchèques sont attachés aux traditions dès lors qu’il s’agit de Noël, les jouets en bois sont redevenus à la mode ces dernières années. On en trouve différents magasins un peu partout, et surtout, ils sont encore plusieurs centaines d’artisans menuisiers dans le pays, le plus souvent dans de petites structures, à œuvrer à la fabrication de ces jouets qui sentent bon le savoir-faire ancestral. Dans le village de Zvěrkovice, à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Temelín, Jiří Drhovský fait partie de ceux-là. Lui sculpte le bois des arbres du massif voisin de la Šumava, dans le sud de la Bohême :

« Le tilleul est un très bon bois pour la taille, il va même mieux à travailler que l’épicéa, mais celui-ci a l’avantage d’être plus résistant, ce qui bien évidemment est une caractéristique importante pour un jouet. C’est aussi le bois qui est le plus facile à trouver dans la Šumava. Autrefois, on en récupérait les chutes. »

Marionnettes, personnages allant du soldat au boulanger en passant par une blanchisseuse, mais aussi animaux, meubles, camions, tracteurs ou crèches… C’est tout cela, pour les filles comme pour les garçons, que vous trouvez dans les ateliers de ces artisans tchèques, comme Frédérique et Hervé, enchantés eux aussi, l’ont découvert :

« Les jouets en bois sont destinés surtout pour les enfants à partir de trois ans… Nous reviendrons donc dans deux ans pour compléter la collection de notre petit-fils. Nous avons vu par exemple un magnifique petit train avec des objets de différentes formes et couleurs, mais aussi des chenilles, des marionnettes… Les personnages qui sont faits, que ce soit les souris, les chats ou les chiens, ont des formes adorables et sont très faciles à manier pour les petites mains des enfants. Et puis l’avantage du jouet en bois, c’est qu’il favorise l’imagination. Il permet à l’enfant d’évoluer en lui faisant faire des choses. »

Comme Jiří Drhovský, Zdeněk Bukáček, qui vit et travaille, lui, dans la région de Pardubice, en Bohême de l’Est, s’est vu attribuer par le ministère de la Culture le titre de « Porteur de tradition ». Et lui aussi a pris la suite de son grand-père et de son père :

« Beaucoup de gens pensent que c’est facile, qu’il suffit de tailler et de peindre, mais ils ne voient pas tout le travail qu’il y a derrière un jouet. Il faut aimer ce que l’on fait. Déjà, il faut aller et bien choisir son bois. Il faut tout bien préparer, il n’y a pas que le travail à l’atelier. Puis il faut être patient et consciencieux. Fabriquer une poupée, cela nécessite une heure de travail. Mais un petit hussard par exemple, avec tous les détails, cela peut demander de deux à trois heures. »

Outre le matériau qui fait sa magie, ce long travail est la raison pour laquelle le jouet en bois est tant apprécié des adultes aussi :

« C’est vrai, c’est un jouet avec lequel on se fait plaisir en l’offrant, surtout s’il faut venir le chercher. Mais dans les magasins, il y a aussi pas mal de jouets pour adultes comme le solitaire. On y passe donc vite un certain temps, car même si ce n’est pas très grand, on profite pour toucher et regarder les jouets. »

Nombreux sont les adultes tchèques qui vous le diront eux aussi : voilà un jouet que l’on apprécie bien plus que pour simplement jouer avec.