Le meilleur du mieux de 2019

Un an de bonheur radiophonique, un an d’extase auditive : c’est ça l’année 2019 sur Radio Prague International. Nous sommes le dernier jour de cette année qui restera probablement dans l’histoire pour avoir été celle du changement de nom radical de votre station bien-aimée. Radio Prague est devenue Radio Prague International, et c’est vachement plus classe.