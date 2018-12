2018, je t’aimais bien, tu sais

Avant de se jeter à corps perdu dans l’année 2019, il est plus qu'opportun de jeter un dernier œil en arrière, en somme de faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque article paru au cours de l’année écoulée. C’est le jeu auquel se sont livrés les différents rédacteurs de Radio Prague pour sélectionner le sujet qui les a le plus marqués en 2018, pour une raison ou même pour une autre. Cela donne ce modeste Very Best of au goût épicé puisqu’on y trouve du hockey du glace au Maroc, un rassemblement de milliers de membres du Sokol à Prague, de la dissidence et rien de moins que la naissance d’un pays…