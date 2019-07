Český ráj en Bourgogne: Dijon, le paradis tchèque ?

Départ de cette visite thématique de Dijon : les cours de tchèque organisés pour les enfants tchèques et les enfants de couple mixtes. Ils ont été organisés par Jolana Barbe-Novotná, dont le mari français est le consul honoraire de la République tchèque pour la région.

Direction ensuite le lycée Carnot, étape obligée de ce tour d’horizon de la présence tchèque en Bourgogne. 18 élèves y font leurs études jusqu’au bac. Une tradition centenaire.

Et puis, dernière étape avec des étudiants un peu plus âgés, ceux de Sciences-Po Dijon, un campus par lequel sont passés plus d’une centaine de Tchèques – dont beaucoup sont déjà entrés dans la vie active - et qui est dirigé depuis 2004 par Lukáš Macek.