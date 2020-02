A Prague, cette année encore, le foot redevient un film

« Nous sommes convaincus que le football est non seulement un phénomène très populaire en tant que tel en République tchèque, mais aussi un bon moyen d’aborder d’autres thèmes de société qui ne se rattachent peut-être pas directement au football mais dont nous pensons qu’il est important de discuter. »

« L’idéal pour nous serait de pouvoir adapter notre programme en fonction d’un thème bien spécifique. Mais nous n’en sommes encore qu’à la 3e édition du festival et nous n’en sommes pas encore là. Ce n’est pas toujours évident d’obtenir les droits des films que nous souhaitons projeter. »

« Vendredi, nous ouvrirons donc le festival avec un documentaire tchèque qui s’intitule ‘Stadion’ (Le Stade, cf. : https://vimeo.com/ondemand/thestadium), qui montre comment l’ancien stade de Brno, qui avait été laissé à l’abandon, a été remis en état de manière à pouvoir accueillir un match et du public grâce à un grand élan populaire (déjà présenté l’année dernière à Mexico, à Berlin, en Ukraine ou à Berne dans le cadre de festivals similaires, le film sera projeté cette année également au festival Cinefoot à Sao Paulo cette année). Des milliers de supporters se sont rassemblés pour faire revivre ce stade mythique dans lequel le club de Brno a connu ses plus grands succès, notamment avec un titre de champion de Tchécoslovaquie en 1978. Ce documentaire sera suivi d’un débat avec son réalisateur et son producteur autour de la question de la solidarité, car à travers un stade, il s’agit également de faire revivre une ville et une région. »

« Toujours vendredi, nous rediffuserons un autre documentaire intitulé ‘L’Autre finale’. C’est un film qui présente le match qui s’est tenu en 2002 entre les deux pays qui occupaient alors les deux dernières places du classement de la FIFA, le Bhoutan et le Montserrat. Ce match, disputé à Thimphu au Bhoutan, s’est joué le matin de la grande finale de la Coupe du monde. C’est donc un match aux antipodes de ceux des grands champions et une finale entre les oubliés du monde professionnel. C’est un film que nous aimons beaucoup et nous tenions à le faire découvrir à ceux qui ne l’ont pas vu lors de la première édition du festival. »

« Samedi, le film ‘Maradona’ sera au centre du programme. Pourquoi Maradona ? Parce qu’il y a des figures qui suscitent la controverse dans le football. Mais ce que nous voulons montrer, ce sont les différentes faces du football. Aussi célèbre soit-il, un joueur professionnel reste un être humain. Mais la question se pose de savoir quelle image il doit renvoyer auprès du public. Quelle est sa responsabilité par rapport à son statut ? Peut-il se permettre des dérives comme celles de Maradona ? »

« ‘Maradona’ sera suivi d’un débat avec deux anciens joueurs tchèques, dont notamment Jan Berger, ancienne idole des supporters du Sparta Prague dans les années 1980 mais qui a lui aussi multiplié les frasques. Jan Berger a joué contre Diego Maradona et nous discuterons avec lui entre autres de ce qu’était le foot à cette époque, de ce qu’il est devenu depuis et du rôle du joueur professionnel. »

Un festival pas seulement pour les amateurs de foot

« Avant cela, nous avons tenu à réserver une place aussi au football féminin à travers un film consacré au FC Rosengård en Suède, qui a été une des plus grandes équipes féminines en Europe (‘Football for better or for worse’). Cela nous permettra d’évoquer après sa projection la question de l’égalité et de l’équité entre football masculin et football féminin au niveau professionnel, où il existe toujours un gouffre malgré la plus grande attention portée aujourd’hui par les médias au foot féminin. »

« Nous proposerons aussi différents courts-métrages qui nous permettront là-aussi de montrer différentes faces du football, comme par exemple sa pratique dans la rue en France. Tous les longs-métrages seront précédés de courts-métrages qui doivent permettre d’ouvrir les esprits. Avant tout, le football est un jeu basé sur des émotions et des valeurs qui ne sont pas toujours bien représentées à l’échelle professionnelle. »

« Kasárna Karlín est un lieu de la culture alternative à Prague bien connu dans le milieu associatif. Il offre un cadre informel où les gens peuvent éventuellement rester après les films pour prendre une bière et continuer à discuter. C’est un vrai choix de notre part, car nous pensons qu’un tel festival devrait s’insérer dans une optique qui se situe entre un cinéma formel et quelque chose de plus informel. »

« Notre festival n’a pas encore totalement percé dans l’offre culturelle et cinématographique de Prague, il est vrai très riche et abondante. Nous nous inspirons des festivals comme le nôtre qui sont organisés ailleurs en Europe, tout en nous efforçant de l’adapter à notre environnement pragois. Se faire un nom n’est pas évident. Vouloir placer un festival de foot-culture est un sacré challenge. Ce n’est pas évident non plus pour une personne lambda qui ne sait pas forcément de quoi il s’agit. Mais le festival du film de foot ne s’adresse pas qu’aux amateurs de foot. »

Pour plus de renseignements (en anglais) sur le programme du festival et réserver vos tickets : https://www.fotbal.je/film/en