Papillons d’automne, un recueil flamboyant et mystique de Bohuslav Reynek

La nature animée par un souffle divin

Bohuslav Reynek est un personnage très spécial. Bien qu’on ait beaucoup parlé de lui, il reste encore aujourd’hui un personnage assez mystérieux, un homme secret. Parlons maintenant de Reynek poète. Quels sont les traits caractéristiques de sa poésie ?

« Ce qui est frappant pour nous, pour un Français, c’est l’expressionnisme. Même si l’on dit que dans les derniers recueils le côté expressionniste est moins présent. D’un point de vue formel, c’est pour moi un mélange, une association de vers qui sont au départ très classiques, très conservateurs, très structurés et, à l’intérieur, il se joue de petites choses qui bousculent un peu l’ordre classique. D’un point de vue thématique, on abandonne cet expressionisme-là pour se tourner vers des thématiques plus simples, et souvent il y a aussi des thématiques bibliques qui reviennent, puisque c’était un homme très croyant qui lisait la bible et qui était dans sa vie très proche d’une ascèse, comme celle de François d’Assise par exemple. »

Pourquoi avez-vous décidé de traduire justement le recueil Papillons d’automne ?

« Il y a plusieurs raisons. J’ai passé un certain nombre de mois, en étudiant un petit peu tous les recueils, à essayer de saisir la thématique. Souvent la deuxième thématique qui est très présente chez Reynek est la nature et les animaux. Donc ce sont les paysages et dans ce recueil-là les paysages d’automne et les paysages d’hiver. Ce sont les paysages d’automne qui sont vraiment flamboyants, expressionnistes et que je trouve absolument magnifiques. Et puis il y a aussi, mélangé à ça, aussi une thématique biblique un peu apocalyptique avec notamment le Jugement dernier, avec le Jour des morts, des litanies des saints, des thématiques qui sont très graves, très mystiques aussi. »

Le temps des épreuves

Quel est la place de ce livre dans l’ensemble de l’œuvre de Bohuslav Reynek ? Que savons-nous du contexte dans lequel Bohuslav Reynek a écrit ce livre ?

« Il a été publié en 1946. On peut supposer qu’il a été écrit dans les années qui précèdent, années très dures, parce qu’en 1944 Bohuslav Reynek a été chassé de sa maison par les occupants nazis. Il a été accueilli chez des amis, chez Josef Florian qui était son ami de toujours, qui était son éditeur et avec qui il partageait beaucoup de choses. Il a pu revenir dans sa maison l’année d’après avec ses enfants mais il en été chassé à nouveau en 1948. Le livre est donc sorti en 1946. On peut supposer que le poème Le Jugement dernier est lié d’une certaine manière à la Seconde Guerre mondiale. Personnellement je pense qu’il s’agit avant tout d’une expérience intérieure. Dans son œuvre c’est peut être le dernier recueil vraiment classique. Il fait partie des quatre derniers recueils, après il y en aura trois dont un publié à titre posthume, L’Envol des hirondelles. »

La dimension spirituelle

Le recueil Papillons d’automne est une poésie inspirée de la nature, de la campagne tchèque en automne, de levers et de couchers de soleil, d’animaux, d’insectes, mais au-delà de ce paysagisme poétique il y a aussi une forte dimension spirituelle. Nous savons, et vous l’avez dit, que Bohuslav Reynek était croyant. Dans quelle mesure sa foi profonde se manifeste-t-elle aussi dans sa poésie ?

« Il y a souvent des odes et des chants à la gloire du Christ et de Dieu ce qu’on retrouve moins dans ce recueil. Et ce qui fait aussi que j’ai choisi ce recueil. Je l’ai choisi aussi pour ne pas faire ma propre sélection de poèmes, ce qu’on m’a proposé de faire, mais j’aurais trouvé ça, comment dire, malhonnête, parce que finalement j’aurais coupé, j’aurais pris juste ce qui me plaît et ça aurait été ma sélection, alors que les recueils qui reflètent un travail qui a été pensé et accompli par le poète. On retrouve cette spiritualité souvent cachée dans des choses simples. Dans un paysage, derrière un voile de brouillard, dans un petit animal qui joue il y a toujours une dimension mystique ce qui fait cette force incroyable de la poésie de Reynek… »

Mais il y a aussi des visions tout à fait apocalyptiques, à la fin du recueil par exemple…

« C’est ça, c’est ce que je disais. Dans le recueil, on voit une évolution. Pour moi il y a toujours une sorte de l’oxymore, une tension, un contraste très fort entre des éléments de la nature, des paysages très simples, et souvent très doux, très délicats et très beaux, et une violence et une intensité dramatique très forte. Le paroxysme, le climax du recueil c’est le Jugement dernier. C’est la fin du monde. Là encore, c’est une paraphrase directe de la Bible, ce sont vraiment des motifs bibliques qui sont appliqués et versifiés. Voilà. »

Comment traduire la poésie

Vous n’êtes pas le premier traducteur de la poésie de Bohuslav Reynek. Certains de ces poèmes ont été traduits en français déjà de son vivant par sa femme Suzanne Reynaud et certains poèmes français de Suzanne Reynaud ont été traduits en tchèque par son mari. Vous êtes-vous inspiré par la méthode de traduction utilisée par Suzanne Renaud ?

« J’ai évidemment lu ces traductions. Je les ai examinées un petit peu. Non, j’en suis très, très loin, au contraire. J’ai une approche qui est déjà beaucoup plus systématique, peut-être, parce que ces traductions me semblent très libres. Souvent, ce sont plus des adaptations, ce qui est tout à fait défendable. C’est-à-dire, souvent un vers peut être traduit par deux vers en français, la longueur du vers peut être modifiée, peut être bousculée, on a même des images qui ‘glissent’ ou qui sont modifiées. Alors qu’il me semble qu’il faut être quand même beaucoup plus proche de l’original. Je ne pense pas avoir le droit de modifier autant le texte original.

Cela dit, il serait peut-être bien de mentionner à ce sujet qu’il y a quand même des approches très différentes dans la tradition française et dans la tradition tchèque, dans la manière dont on traduit la poésie. Les Français abandonnant la rime systématiquement, considérant que vouloir conserver la structure formelle du vers suppose de perdre beaucoup trop de sens ou d’en ajouter ou d’en enlever. Ce qui est vrai. Et les Tchèques considérant inversement qu’on perd beaucoup trop en abandonnant le côté formel et musical du vers et qu’il faut donc impérativement garder la rime. Donc il y a un divorce complet entre les deux traditions. Personnellement, j’ai essayé de faire un compromis entre les deux approches et donc d’avoir des vers, tant que faire se pouvait, identiques à l’original du point de vue métrique, des octosyllabes pour des octosyllabes, voire des pentasyllabes pour des pentasyllabes, etc. Et j’essaye aussi de rimer, tant que faire se peut, mais ne pas violenter le vers pour obtenir une rime à toute force en perdant le sens original. »

La poésie des textes et des gravures

Bohuslav Reynek a été aussi peintre et graveur. Ses eaux-fortes et pointes sèches sont sans doute une des parties les plus vivantes de son œuvre. Certaines de ces gravures sont reproduites aussi dans votre livre. Peut-on déceler un lien étroit entre sa poésie et son œuvre peinte et gravée ?

« C’est une question qu’on me pose souvent. Nous avons choisi les gravures avec Annick Azimour, éditrice qui connaît bien l’œuvre de Reynek et qui l’a rencontré de son vivant. Ça s’est fait très lentement sur un an. Au départ c’étaient des gravures uniquement liées à la thématique de l’automne et de la nature. Elles proviennent toutes de cette période entre 1940 et 1946, à peu près. C’était une volonté de l’éditrice qui me parait logique et cohérente. D’un point de vue thématique il y a donc ce lien, clairement. Par exemple, il y a un Christ qui est représenté. Vous me demandiez tout à l’heure dans quelle mesure la spiritualité se manifeste dans le verbe. Par exemple c’est ce retour, le retour du Christ qui traverse tous les poèmes. Il serait intéressant de le comparer avec les poèmes de Verhaeren que j’aime beaucoup et que j’ai beaucoup lu. Certains poèmes de Verhaeren sont très empreints de spiritualité. En revanche on ne trouve pas la même approche de la spiritualité et de la bible. »

Avez-vous déjà quelques réactions de vos lecteurs. Comment ce livre est accueilli par les lecteurs ?

« Oui, j’ai pu présenter le livre à Grenoble et c’était très agréable avec un public qui était très sympathique, et on a pu discuter. C’étaient des gens qui pour la plupart connaissaient déjà de près ou de loin Bohuslav Reynek. Le livre n’aura peut-être pas un public français extrêmement large, ce que je souhaiterais. Il a été un peu diffusé dans certaines librairies de Lyon et ici (à Prague) dans la librairie Fra. Les réactions des gens étaient globalement positives. C’est toujours difficile de savoir si l’on peut vraiment traduire la poésie. C’était la question fondamentale que je me suis posée dans la petite note de traducteur à la fin du livre. Est-ce qu’on doit le faire ? On doit le faire bien sûr, sinon je ne l’aurais pas fait. Mais avec beaucoup de réserve, c’est-à-dire, il y a beaucoup de manières différentes de le faire et c’est toujours un autre poème qu’on lit à l’arrivée. »

Octobre

Pouvez-vous choisir et réciter pour nous un des poèmes que vous avez traduits pour nous plonger dans l’univers poétique de Bohuslav Reynek ?

« Oui j’ai du mal à choisir parce qu’il y a beaucoup de poèmes que j’aime énormément et dont les images, les mots et les vers me reviennent régulièrement depuis que j’ai fait ce livre et m’accompagnent dans mes promenades, dans mon quotidien. Mais peut-être celui qui est le plus emblématique de la rythmique que j’ai conservée, c’est le poème Octobre. Ce sont des vers de cinq syllabes que j’ai conservés en français. J’ai fait rimer les vers de la fin de chaque strophe, donc on garde un rythme qui est quasiment identique avec l’original. »

Octobre

Masqué par les brumes

octobre retire

sa toge de sang.

Des vignes, des bois,

un fleuve d’or pur

lentement descend.

D’une paume à l’autre

octobre déverse

les eaux et les nues.

La lune, œil de biche,

oiseaux et bourrasques

y scintillent, nus.