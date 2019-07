Vibrez au son des ambiances dans les stades

Découvrez l’ambiance du grand derby pragois Slavia-Sparta

Pour la première fois depuis 1942, le Slavia Prague a réalisé le doublé cette saison, ce qui signifie qu’il a été sacré champion national tout en remportant la coupe de République tchèque. Les joueurs qui évoluent dans leur traditionnel maillot rouge et blanc frappé d’une étoile rouge (aucun lien avec le communisme), ont célébré leur performance avec leurs nombreux supporters dans leur stade d’Eden à l’issue de la victoire (2-1) contre le grand rival du Sparta dans le derby des « S » pragois disputé lors de la dernière journée des play-offs de la Fortuna Liga, le 26 mai dernier.

Fondé en 1892, le Slavia a toujours été soutenu par l’élite intellectuelle tchèque. Acteurs, chanteurs, cinéastes, écrivains ou autres sportifs ont été ou sont des supporters du club. Parmi les plus illustres figurent par exemple l’ancien président de la Tchécoslovaquie Edvard Beneš ou le réalisateur oscarisé Miloš Forman. Le plus grand joueur de son histoire reste, aujourd’hui encore, l’attaquant Josef Bican. Avec plus de 800 buts inscrits durant sa carrière en matchs officiels, Bican, né à Vienne en 1913 et mort à Prague en 2001, s’est vu décerner le titre de Meilleur buteur du XXe siècle par la Fédération internationale d’histoire et des statistiques du football (IFFHS). Plus tard, un joueur comme Vladimír Šmicer, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2005, a lui aussi porté le maillot du Slavia au début et à la fin de sa carrière.

Le Slavia a ainsi célébré le 19e titre de champion de son histoire (Tchécoslovaquie et République tchèque). Après le Sparta (36 titres de champion), il s’agit du deuxième plus beau palmarès du football tchèque. Cette saison, le Slavia a également réalisé un beau parcours en Ligue Europa, compétition dont les Pragois ont atteint les quarts de finale, éliminés par les Anglais de Chelsea, futurs vainqueurs de l’épreuve. Dans le reportage sonore suivant, nous vous invitons à découvrir la chaude ambiance qui régnait dans le stade d’Eden lors du dernier derby Slavia-Sparta, le plus grand match que puisse proposer le championnat tchèque.

La Suisse - Terre de football

Le football est de loin le sport le plus populaire en Suisse: 268 000 joueurs y sont licenciés, dont 8% de femmes. Une visite d’un match de 3e division montre l'engagement et le niveau des amateurs. Lors d’un pluvieux samedi après-midi de mai, les deux clubs bernois FC Köniz et FC Münsingen ont attiré 375 spectateurs pour un match qui s’est terminé sur un résultat nul (1-1). En outre, les deux plus importantes organisations internationales de football siègent en Suisse: la FIFA et l’UEFA.

Quand les Canadiens jouent "au beau jeu"

Le soccer, ou le football, comme on l'appelle partout dans le monde en dehors de l'Amérique du Nord, a considérablement gagné en popularité au Canada ces dernières années. Dans les faits, bien que le hockey semble faire partie du patrimoine génétique canadien, un plus grand nombre de jeunes Canadiens jouent au soccer qu'au hockey.

Cette tendance s’explique probablement par la simplicité et le coût de la pratique du football. Contrairement au hockey avec toutes ses protections, sa crosse et ses patins, autant d’équipements très coûteux qui doivent être renouvelés au fur et à mesure de la croissance des enfants, les besoins du football sont très modestes. De plus, le football est toujours plus populaire auprès des jeunes filles et des femmes. Le sport est également devenu un important moyen d’intégration pour les immigrés du monde entier. En effet, ceux-ci sont souvent avantagés, car la majorité des pays dont ils sont originaires ont presque toujours une histoire et une expérience bien plus riches avec ce sport que le Canada.

Avec la création d’une toute nouvelle Premier League professionnelle lancée au Canada pour concurrencer la MLS, la principale ligue nord-américaine de soccer, les nouveaux arrivants ont davantage d'occasions de poursuivre leur carrière en tant que joueurs professionnels de football au Canada.

L'Impact de Montréal, le troisième club canadien à intégrer la MLS après le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver, dont les équipes sont composées de joueurs du monde entier, est le reflet de la diversité de la société canadienne d'aujourd'hui.

En Roumanie, le record du monde du « Goal »

Le tout premier match officiel de football disputé sur le sol roumain a été organisé le 16 aout 1889 dans la ville d’Arad, à l'ouest du pays. L’équipe nationale de Roumanie a débuté le 8 juin 1922 lors d’une rencontre à Belgrade contre la Yougoslavie, qu’elle avait battue 2 à 1. Depuis, Tricolorii (« Les Tricolores » - surnom de la sélection) ont participé à sept Coupes du monde. En 1994, aux Etats-Unis, la Roumanie a atteint les quarts de finale. Le chef de file de cette « génération dorée » était l’incomparable Gheorghe Hagi – Le Maradona des Carpates.

Entonner des chants dans les stades ne fait pas partie de la tradition chez les supporters roumains, et ils sont encore peu encore peu habitués à le faire. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’illustrer cette rubrique sur l’ambiance dans les stades avec le cri « Goooal » du célèbre commentateur Ilie Dobre, un de nos anciens collègues de Radio Roumanie. Ilie Dobre a établi plusieurs records du monde mentionnés dans le Guinness Book des records pour son extraordinaire capacité à crier le mot « Goooal » pendant plusieurs dizaines de secondes sans interruption. Ilie Dobre a obtenu, entre autres, une certification de la World Records Academy pour le record du monde du « cri le plus long sans respiration en studio » (52,03 secondes).